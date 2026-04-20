di Mauro Giustozzi

Che fine faranno gli alunni del Liceo scientifico Galilei il prossimo anno con l’inizio dei lavori di sistemazione della sede di via Manzoni? La scuola verrà dislocata in tre sedi diverse come si vocifera? Tra studenti e genitori serpeggiano incertezze, dubbi e timori che si sono materializzati tramite una lettera scritta da un genitore alla redazione di Cronache Maceratesi nella quale si sottolinea come il liceo sia l’unico istituto a Macerata che non ha una sede unica, situazione che si trascina da parecchi anni.

Da settembre non sarà più disponibile la sede di via Manzoni per ristrutturazione e la cosa preoccupante, come segnala il genitore, è che probabilmente gli studenti non potranno tutti essere trasferiti in un’unica sede ma circolano voci insistenti che una parte di alunni venga collocata nei locali della ex scuola Mestica e di una parte presso i Salesiani, oltre a quelli che sono già nella succursale di Palazzo degli studi. «Non sono ben definiti neanche i tempi di questa nuova presunta disposizione – si legge nella lettera – credo che i genitori e gli studenti che hanno scelto questa scuola abbiano il diritto di sapere per quanto tempo ci sarà questa situazione e se c’è l’intenzione degli organi competenti di dare a questi ragazzi una soluzione migliore, unica e stabile. Tutti i professori e la dirigente scolastica rendono il Liceo scientifico una scuola formativa di alto livello, ma, se non c’è uno stabile adeguato anche per i laboratori molto di questo lavoro va perso a discapito dei giovani studenti».

Nei mesi scorsi era circolata l’ipotesi che la sede di via Manzoni dello Scientifico, proprio in vista dell’avvio dei lavori programmati per l’adeguamento sismico di questa struttura, intervento per il quale sono stati stanziati 7 milioni di euro, traslochi all’ex Mestica di via dei Sibillini che la Provincia ha preso in affitto. Attualmente l’ex Mestica è occupata dal liceo Artistico Cantalamessa la cui sede è interessata da lavori di ristrutturazione in via di conclusione. Il che porterà, nell’anno scolastico 2026/27, l’Artistico a rientrare nella collocazione di via Cioci, liberando gli spazi occupati in via dei Sibillini. Ma parrebbe anche che gli spazi dell’ex Mestica non siano sufficienti, in particolare per ospitare i laboratori del Liceo scientifico. Ecco quindi che in queste settimane si sono susseguite interlocuzioni tra la dirigenza scolastica ed enti come la Provincia e il Comune che possono sbrogliare questa complicata matassa: il trasferimento interesserà 20 classi per 433 alunni.

L’ipotesi iniziale era quella di spostare tutto quanto contenuto nella sede di via Manzoni, quindi non solo studenti, ma anche laboratori e uffici di segreteria, nell’edificio di via dei Sibillini: questo però avrebbe comportato l’allestimento di container per ospitare i laboratori nell’atrio dell’ex Mestica. Soluzione che è stata accantonata per varie motivazioni ed allora ecco che, grazie all’interlocuzione avuta col Comune di Macerata, è spuntata l’ipotesi di allocare due sezioni intere, circa 10 classi più i laboratori, negli spazi dei Salesiani di cui dispone il Comune, il che consentirebbe di dare uguali opportunità di studio e laboratoriali a chi frequenta lo Scientifico nelle tre sedi in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

«Innanzitutto mi preme confermare come il Galilei abbia anche nel prossimo anno scolastico 8 classi prime segno di come il liceo sia sempre più un punto di riferimento per studenti e famiglie del territorio – sottolinea la dirigente scolastica Roberta Ciampechini – sul trasferimento della sede di via Manzoni siamo sempre in attesa di avere certezze sulla base di interlocuzioni avute con Provincia e Comune. Certo l’ipotesi di essere su tre sedi da un lato consentirebbe una sistemazione più agiata degli studenti rispetto ai laboratori dentro dei container, pur se avere una scuola su tre sedi diverse costringe docenti e studenti ad un comprensibile sacrificio. Quello che ci preme, una volta che sarà scelta la soluzione definitiva sul trasferimento, è avere una tempistica certa sui lavori di spostamento del liceo che si dovrebbero fare la prossima estate, e poi anche avere dagli enti preposti una futura programmazione edilizia che consenta al Galilei di trovare una collocazione finale di questa scuola in un unico edificio che accolga tutti gli studenti che in questi anni si sono sacrificati su più sedi».

Attualmente, e da molti anni, il liceo Scientifico è dislocato in due edifici, Palazzo degli studi in centro e la sede in via Manzoni, con i relativi disagi per docenti e studenti. Una situazione denunciata da molti anni quella di spazi insufficienti per il Galilei, l’istituto che cresce di più in città, che necessiterebbe di poter avere una sede unica e spazi adeguati per dare risposte ai tanti studenti che scelgono questo istituto.