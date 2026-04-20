«Alla luce dell’esclusione di Forza Italia dalla lista, il partito prende atto della situazione e, con senso di responsabilità e rispetto verso la propria comunità di riferimento, lascia libero il proprio elettorato di esprimere il voto secondo coscienza»: così si chiude l’intervento del coordinatore di Forza Italia Giulio Farina e di Paola Del Dotto.

Ad aprire i “fuochi” ieri a Montecassiano era stato l’ex vicesindaco Luciano Luzi che aveva tuonato contro i veti che sarebbero stati posti da alcuni ambienti nella formazione della lista dei candidati consiglieri a sostegno del candidato sindaco Mario Capparucci. Luzi aveva annunciato il voto al centrodestra ma nessuna partecipazione alla campagna elettorale.

Forza Italia si spinge quindi oltre e non annuncia appunto nemmeno il voto al centrodestra: «In vista delle imminenti elezioni amministrative nel comune di Montecassiano, Forza Italia intende fare chiarezza sulla situazione politica venutasi a creare negli ultimi giorni. Il candidato sindaco Mario Capparucci aveva, a suo tempo, richiesto la disponibilità di Forza Italia a far parte della propria lista. Disponibilità che il coordinatore comunale Giulio Farina aveva formalmente accordato già nel mese di gennaio, nella prospettiva di costruire un progetto politico condiviso e coerente con i valori del centrodestra.

Venerdì scorso, tuttavia, si è registrato un improvviso e inatteso cambio di rotta: alcune componenti del gruppo a sostegno di Capparucci avrebbero imposto una linea politica secondo la quale i partiti non avrebbero dovuto essere presenti all’interno della lista.

Una decisione giunta a soli dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, che ha inevitabilmente determinato un clima di incertezza e disorientamento. Di fronte a questo scenario – dice il coordinatore comunale Giulio Farina – abbiamo ritenuto corretto fare un passo indietro. Domenica Forza Italia ha tentato più volte di contattare sia il candidato sindaco sia altri esponenti della lista, al fine di comprendere le ragioni di questa scelta e valutare la possibilità di ricomporre il quadro politico del centrodestra. Tali tentativi, tuttavia, non hanno ricevuto alcun riscontro. Forza Italia continuerà a lavorare sul territorio con serietà e coerenza, nel rispetto dei propri valori e degli elettori».

(l. pat.)