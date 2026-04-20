Da mercoledì al 30 aprile l’Ast di Macerata aderisce all’(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda Ets, offrendo visite, consulenze ed esami diagnostici gratuiti alla popolazione femminile negli ospedali di Macerata, Civitanova e Camerino.

«L’(H) Open Week rappresenta un’occasione importante per diffondere la cultura della prevenzione e della medicina di genere come diritto di salute per tutte le donne, avvicinandole alla diagnosi precoce e a percorsi di cura personalizzati», dice il direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini.

Di seguito il calendario delle iniziative nei tre presidi ospedalieri. Per l’ospedale di Civitanova la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, mercoledì dalle 11,30 alle 13,30, al numero 0733 823613. Il 28 aprile disponibili 12 ecg per donne in gravidanza dalle 10 alle 12 all’ambulatorio cardiologico, 10 visite ginecologiche dedicate alle donne in menopausa tra le 14,30 e le 19,30 all’ambulatorio ginecologico e 6 visite proctologiche dalle 12 alle 15; il 29 aprile disponibili 8 visite cardiologiche dedicate alle donne in menopausa, dalle 9 alle 12,30 e 10 ecografie ginecologiche, dalle 14,30 alle 19.

All’ospedale di Macerata, il 22-23-24-27-28-29 aprile disponibili 18 colloqui in totale, 3 ogni giorno dalle 10 alle 13, presso la direzione medica ospedaliera per donne vittime di violenza. Le prenotazioni si effettuano da martedì a venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 331 1415015; il 24-27-28 aprile 10 esami doppler dei vasi carotidei alla Medicina interna, la prenotazione va effettuata, da martedì a venerdì, allo 0733 2572859, dalle 9 alle 10; il 23 aprile disponibili 5 visite per incontinenza urinaria dalle 12 alle 13,30 al secondo piano dell’ala nuova, all’ambulatorio urologia, la prenotazione va effettuata allo 0733 2572859, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10; il 27 aprile disponibili 3 visite senologiche, dalle 9 alle 10,30 alla cittadella sanitaria di Tolentino, la prenotazione va effettuata allo 0733 2572859, da martedì a venerdì, dalle 9 alle 10; il 23-28-29 aprile disponibili 9 visite oculistiche, dalle 9 alle 10, al reparto di Oculistica, la prenotazione va effettuata allo 0733 2572859, da martedì a venerdì, dalle 9 alle 10.

Per l’ospedale di Camerino, la prenotazione va effettuata da mercoledì a venerdì, dalle 10 alle 13, allo 0737 639362. Qui a disposizione, il 29 aprile, ci sono 8 visite cardiologiche più ecg, dalle 9 alle 13; il 30 aprile ci saranno 16 esami ecodoppler dei vasi del collo, dalle 9 alle 13; il 22-23-24- 27-28-29 aprile all’Oculistica di San Severino disponibili un totale di 12 visite oculistiche, dalle 12, con prenotazione da effettuare allo 0733 2572859, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.