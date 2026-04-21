Tutto pronto per “San Savino in festa”, l’ appuntamento organizzato dalla Proloco di Civitanova Alta, in collaborazione con l’amministrazione comunale, accanto alla storica chiesetta di campagna.

La manifestazione, che unisce tradizione, musica e convivialità, prenderà il via nella serata di venerdì, alle 21, con la tradizionale processione in notturna, accompagnata dalla banda musicale, che attraverserà le campagne per concludersi con la benedizione dei campi, momento simbolico profondamente legato alla cultura e alla spiritualità del territorio.

Il cuore della festa sarà il weekend del 25 e 26 aprile, quando gli stand gastronomici della Proloco apriranno già dalla tarda mattinata (dalle 11), offrendo sapori tipici locali: dai piatti della tradizione come gli gnocchi con la papera e la grigliata mista, fino alla porchetta, ai panini con la salsiccia e alle pinse, il tutto accompagnato da birra artigianale e vini del territorio. La musica, a partire dalle 16.30, sarà grande protagonista dei pomeriggi: sabato 25 aprile il pubblico potrà rivivere le emozioni dei Pooh grazie alla band “Amici per Sempre”, mentre domenica 26 aprile sarà la volta delle canzoni di Cesare Cremonini con la band “Più che Cesare”. Non mancheranno momenti di intrattenimento per tutte le età, con la divertente Ruota della fortuna pronta a coinvolgere grandi e piccoli. «Ci sarà anche un parco giochi in legno per i più piccoli – fa sapere Aldo Foresi, presidente Proloco Civitanova Alta – e comodi parcheggi gratuiti, pensati per accogliere al meglio visitatori e famiglie».