«Un confronto aperto e largo per iniziare a costruire, da subito, un’alternativa credibile al governo della regione». È l’appello che lancia Sinistra Italiana Marche al Pd, alle prese con una resa dei conti interna tra segreteria e gruppo consiliare.

«Il Pd delle Marche continua a discutere al suo interno, con una logica tutta politicistica e lontana dai bisogni delle persone, stanche di un governo di destra totalmente inadeguato», spiega Sinistra Italiana. Da qui, l’invito al Partito Democratico e a tutte le altre forze progressiste della regione a «mettere al centro del discorso pubblico i temi che incidono sulla vita delle persone: dalle politiche socio-sanitarie alla tutela ambientale, dal lavoro alla cultura, come strumento di emancipazione di una comunità intera».

«Di fronte ai disastri di tre anni e mezzo di governo di centrodestra, le schermaglie interne dovrebbero passare in secondo piano – continua Sinistra Italiana – Dovremmo discutere insieme di come ridare speranza e fiducia ai cittadini e alle cittadine marchigiane». Per il partito è necessario «un confronto aperto e largo, per iniziare a costruire, da subito, un’alternativa credibile al governo della regione, senza arrivare a ridosso delle elezioni con la pretesa di riuscire a tirare fuori chissà quale coniglio nel cilindro».