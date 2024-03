Approvato in conferenza permanente l’intervento per il restauro e il miglioramento sismico della chiesa del Suffragio a Matelica, per un valore di quasi 550mila euro.

Si tratta di un edificio storico di rilevante valore artistico e culturale, conosciuto anche come chiesa delle Anime purganti o chiesa della Sofferenza, risalente ai primi anni del 1700. Il sisma del 2016 aveva provocato diversi danni alla struttura, tra cui lesioni alle pareti, danneggiamenti alla vela campanaria e crollo di parti decorative, che avevano messo a rischio la struttura compromettendone l’integrità architettonica. «La chiesa del Suffragio è un luogo caro alla comunità locale e il programma di ricostruzione delle chiese danneggiate dal sisma ha tenuto conto delle diverse sensibilità dei territori – ricorda il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – la grande collaborazione con le diocesi, con il presidente della Regione Francesco Acquaroli e con l’Ufficio speciale ricostruzione, restituisce finalmente i suoi frutti».

L’intervento approvato in Conferenza permanente prevede riparazioni specifiche come il cuci-scuci delle lesioni, la cerchiatura del tamburo della cupola, la ricostruzione parziale della vela campanaria, l’inserimento di catene e profili in acciaio per il rinforzo, oltre il rimontaggio degli elementi decorativi e interventi su parti non strutturali per restituire alla chiesa il suo aspetto originario.