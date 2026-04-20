Stop degli autotrasporti per via del caro gasolio. L’Unatras, coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci di cui fa parte anche Confartigianato Trasporti, ha proclamato il fermo nazionale, con data e modalità che saranno definite nei prossimi giorni.

Una decisione sofferta ma ritenuta inevitabile anche da Confartigianato Imprese Macerata–Ascoli–Fermo, alla luce del caro gasolio e «della mancanza di politiche efficaci in grado di arginare le profonde difficoltà che il settore sta attraversando».

Un blocco che per Giampaolo Calcabrini, presidente interprovinciale di Confartigianato Trasporti: «Rappresenta un’ultima difesa per evitare il collasso del comparto e conseguenze ancora più gravi per l’intera economia».

«Ribadiamo che i costi del carburante stanno rendendo impossibile lavorare senza perdite – spiega Calcabrini –. Negli ultimi mesi assistiamo a una continua oscillazione dei prezzi del gasolio, destinata a proseguire finché non si stabilizzerà il quadro internazionale. A questo si aggiunge il timore concreto di fenomeni speculativi lungo la filiera dei carburanti: basti pensare che, allo scoppio della guerra in Iran, i prezzi sono aumentati immediatamente anche su prodotti già acquistati e stoccati, mentre i ribassi non si riflettono con la stessa rapidità quando le quotazioni scendono. In questo contesto, diventa fondamentale restituire liquidità alle imprese, per consentire loro di affrontare le difficili sfide attuali: registriamo aumenti dei costi industriali anche del 30%. Una prima risposta concreta potrebbe essere la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, misura che aiuterebbe a dare respiro al settore».

Confartigianato Trasporti, insieme a Unatras, ribadisce «la necessità di interventi immediati e concreti: attivare il credito d’imposta già previsto e compensare il mancato rimborso delle accise sul gasolio (circa 200 euro ogni mille litri). Allo stesso tempo, è indispensabile dare piena attuazione alle norme esistenti, rafforzare gli strumenti contrattuali del settore e promuovere, a livello europeo, un quadro temporaneo di aiuti straordinari a sostegno delle imprese».