Uno spazio sempre più inclusivo e multifunzionale. È stato completato nei giorni scorsi il riallestimento dell’aula didattica dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi.

L’ambiente, curato dalla cooperativa L’Orologio, nasce con l’obiettivo di potenziare e qualificare l’offerta educativa museale, attraverso una proposta strutturata di attività, percorsi e strumenti didattici rivolti a scuole, bambini e famiglie. Lo spazio è stato pensato per accogliere le tante attività didattiche che ogni anno coinvolgono scuole di ogni grado, bambini e famiglie, accolte ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi dallo staff di educatori e operatori museali. L’aula didattica, collocata all’interno del Museo della Carrozza, si presta ad ampliare l’offerta dei servizi educativi, rendendo sempre più interattiva e coinvolgente l’esperienza di visita ai musei, in accordo con quanto promosso dal Comune di Macerata.

Sabato scorso, alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, è stato illustrato ai presenti un progetto pensato per rendere il museo un luogo sempre più attivo, accessibile e partecipato, capace di offrire durante tutto l’anno esperienze coinvolgenti di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Nel corso dell’iniziativa è stata inoltre presentata e distribuita la mappa “Macerata per bambini”, curata dall’Ufficio Scuola e da Macerata Musei, un percorso dedicato a luoghi e spazi creativi da scoprire in famiglia. La città propone infatti un’offerta articolata che integra musei, natura, lettura e attività educative rivolte a bambini di tutte le età: un itinerario tra arte, scienza, creatività e scoperta nel cuore della città.