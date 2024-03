«Una richiesta assurda». Il Movimento 5 Stelle bolla così lo spostamento dei contatori all’esterno dei condomini intimato da Apm agli utenti maceratesi, finito nell’occhio del ciclone nei giorni scorsi anche con l’intervento di Federconsumatori (leggi l’articolo). Una vicenda già finita sui banchi del Consiglio comunale, ricordano i consiglieri pentastellati Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti.

«Ci preme principalmente sottolineare la gravità di questa onerosa richiesta in rapporto alla gestione che Apm esercita nelle varie attività da questa svolte, che risulta tutt’altro che virtuosa – rimarcano i due – gli enormi guadagni dell’azienda derivano solo ed esclusivamente dalla gestione del servizio idrico integrato, più semplicemente dagli introiti ottenuti dal pagamento delle bollette imposte agli utenti. Il margine operativo netto di 2.126.000 euro, correlato alla gestione idrica, gestione questa che oggettivamente richiede un basso livello manageriale, dovrebbe far gridare allo scandalo in rapporto alla pessima gestione degli altri rami di attività, dove per ottenere apprezzabili risultati è necessario il possesso di elevate capacità gestionali. E’ infatti ovvio che per incassare con l’acqua (ovvero le bollette) non serva managerialità, serve invece managerialità nell’incassare in settori nei quali gli utenti scelgono. In questi settori i risultati sono pessimi con perdite nel ramo trasporti e con risibili guadagni nella gestione dei parcheggi e delle farmacie. Che l’amministrazione comunale, tramite chi essa rappresenta in seno agli organi aziendali di Apm, si svegli e ponga con serietà queste questioni a chi amministra questa partecipata, intrisa di interessi personali che, si ricordi bene, è di proprietà comunale al 99,647%».