Con la scusa di accompagnare la ex a prendere in una casa i vestiti dei figli l’avrebbe violentata. Questa in sintesi l’accusa che viene rivolta ad un 46enne che oggi è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. I fatti sarebbero avvenuti a Civitanova nel giugno dello scorso anno.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, quel giorno una donna era andata al mare con i figli. In seguito era arrivato l’ex convivente con la nuova compagna. L’uomo, maceratese, avrebbe convinto la ex ad andare in una casa per prendere i vestiti dei figli.

La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta in quella abitazione. Secondo l’accusa il 46enne avrebbe picchiato la ex (che avrebbe riportato lesioni con 10 giorni di prognosi) per poi costringerla ad avere un rapporto sessuale con lui.

Ora l’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Cecchetti è accusato di violenza sessuale e lesioni personali. Il gup Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio il 46enne, il processo si aprirà al tribunale di Macerata il 9 luglio. «Contestiamo ogni addebito e al processo dimostreremo che quei fatti non sono avvenuti» dice l’avvocato Paolo Cecchetti. Parte civile si è costituita la ex compagna dell’imputato, assistita dall’avvocato Cosimo Borsci.

(Gian. Gin.)