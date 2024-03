Guida in stato di ebbrezza, ritirate due patenti. I carabinieri della Compagnia di Camerino hanno denunciato una studentessa 27enne del Fermano ed un uomo irlandese di 79 anni. Nella notte fra giovedì e venerdì i due sono stati fermati nel centro abitato di Camerino, entrambi alla guida di una Fiat 500. Il loro tasso alcolico era oltre la soglia consentita: 0,5 grammi per litro. Nel caso dell’uomo addirittura superiore ad un grammo per litro. Per entrambi è scattata la denuncia, il ritiro della patente, la decurtazione di dieci punti e il sequestro del mezzo.