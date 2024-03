«Siamo in continua crescita, abbiamo recentemente ottenuto un brevetto dagli Stati Uniti per una innovativa tecnologia prodotta per primi nelle Marche che ci obbligherà ad incrementare la produzione e ci troviamo a gridare nel vuoto: non arrivano candidature dal territorio per le posizioni che ricerchiamo».

Tuona così Matteo Orazi, titolare di Vittorazi Motors, azienda del settore aeronautico di oltre 30 dipendenti con sede a Montecosaro. La realtà, che ha registrato oltre 2700 motori prodotti nel 2023, con il 93% della produzione destinata all’estero, si trova a dover affrontare una sfida cruciale: la mancanza di personale specializzato.

«Siamo da mesi disperatamente alla ricerca di personale specializzato attraverso le principali piattaforme e motori di recruitment, centri per l’impiego, Informagiovani – spiega Matteo Orazi – Rileviamo con preoccupazione l’assenza di tali risorse sul nostro territorio. Un deficit che costa caro allo sviluppo delle nostre aziende. Oggi più che mai – continua Orazi – questa ricerca ci appare urgente in quanto sta prendendo il via un nuovo progetto aziendale che ha ottenuto la concessione di un brevetto negli Stati Uniti, cosa che necessariamente ci porterà a dover rispondere ad una domanda sempre crescente (ci aspettiamo un +15% per il 2024) e quindi alla necessità di implementare il nostro organico produttivo. La tecnologia brevettata risponde al nome di Efi, acronimo di Electronic fuel injection, progetto innovativo e di notevole complessità che richiede presidi di qualità ed efficienza notevolmente elevati. Basti pensare che siamo la prima azienda a brevettare una tecnologia di iniezione elettronica del carburante (Efi per l’appunto, ndr.) progettata per l’industria del paramotore».

Ma quali sono i profili ricercati? «Addetto all’assemblaggio, programmatore macchine Cnc Fanuc, capo reparto di produzione (team leader), quality manager, project manager di sviluppo prodotto, addetto controllo qualità. Figure che andremmo ad assumere, in linea generale, con impieghi a tempo indeterminato e con le condizioni garantite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del settore metalmeccanico – puntualizza Agnese Giampieri, risorse umane di Vittorazi Motors – Non si tratta di assunzioni per turn over, ma di innesti veri e propri volti a potenziare il personale aziendale in maniera strutturale per rispondere con efficacia a nuove sfide che stiamo intraprendendo o che sono già contrattualizzate. Siamo un’azienda giovane ma solida, in crescita, ricca di sfide e di stimoli. Il nostro è un gruppo affiatato che compete sempre più a livello internazionale. Questa prospettiva dovrebbe essere di grande attrattività».

Un elemento centrale per risolvere la crisi della manodopera, certamente però non nel breve periodo, sta nella formazione. «C’è un divario significativo tra le esigenze delle aziende e i profili formati dagli istituti e dalle accademie universitarie – conclude Orazi – Una soluzione potenziale è la collaborazione tra aziende e istituti per creare percorsi di studio più adatti alle esigenze del mercato del lavoro. Vittorazi Motors ha già avviato una collaborazione con l’ITS Montani di Fermo e non escludiamo la possibilità in futuro di creare una Academy per formare figure pronte per il mercato del lavoro».