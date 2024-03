Circa 500 atleti appartenenti a società sportive delle Marche e delle regioni limitrofe (Umbria, Abruzzo, e dalla Federazione di San Marino) hanno effettuato oltre 700 prove nelle varie specialità, battendo il record di iscritti. E’ grande la soddisfazione per gli organizzatori della 14esima edizione della Coppa di Karate città di Tolentino che si è svolta al palazzetto dello sport sotto la bandiera dello Csen (Centro Sportivo Educazione Nazionale), organizzata dal direttore tecnico del Dojo Kyu Shin Karate Fabrizio Tarulli, in collaborazione con il comitato Csen provincia di Macerata.

«Tra le 25 società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha schierato sul tatami 56 atleti che hanno ottenuto ottimi risultati nelle varie categorie, contribuendo alla conquista del primo posto assoluto nella classifica società – si legge in una nota – dove al secondo posto si è piazzata la asd Hagakure Karate del maestro Rossano Rubiconti e maestro Giovanni Maurizi, al terzo posto la asd Dynamic Sporting Club del maestro Roberto Carota, al 4° posto la asd Mora Karate Team del maestro Simone Mora e al 5° posto la asd Scuola Karate Wado Ryu Cuprense del maestro Giuseppe Morelli.

Inoltre il maestro Fabrizio Tarulli, come responsabile arbitri Csen della regione Marche ha convocato per questo evento 35 ufficiali di gara Csen della regione Marche, dell’Umbria, della Toscana e del Lazio. Piena soddisfazione del direttore tecnico, del presidente del Comitato Csen Macerata maestro Giuseppe Lambertucci e da tutto lo staff tecnico, per la perfetta riuscita dell’evento, per la presenza e la disponibilità del sindaco e degli assessori del comune di Tolentino. per la consistente partecipazione, da parte di atleti e società e del risultato ottenuto del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli frutto di un lungo e intenso lavoro. Dopo questo grande successo, gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli sono pronti a partecipare al Coppa Nazionale di Karate Csen che si svolgerà il 20 e 21 aprile a Fidenza in provincia di Parma.