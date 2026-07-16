Vento forte e grandine, nella notte decine di interventi dei vigili del fuoco per rami spezzati e piante cadute. A partire dalle 22 il maltempo ha toccato la provincia di Macerata: sulla costa vento forte, ma senza particolari precipitazioni, mentre i problemi e disagi maggiori si sono verificati nell’entroterra dove si è abbattuta una violenta grandinata.

Dopo una tregua, attorno a mezzanotte un secondo evento meteorologico ha toccato la provincia. Sono circa 70 gli interventi totali e le uscite dei vigili del fuoco in tutte le Marche, nel Maceratese gli episodi più frequenti, con oltre 30 chiamate in coda: le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi, rami caduti sulla sede stradale e la messa in sicurezza di parti pericolanti.

Una delle zone più colpite è stata quella di Corridonia, in particolar modo tra Piani Rossi, Campogiano e Colbuccaro. dove sono ancora in corso alcuni interventi per la rimozione di alberi e tronchi. Stanotte un albero è caduto lungo la strada che porta verso Petriolo, ostruendola completamente.

Anche nella zona pedemontana il maltempo ha sferzato tutto il territorio. Alberi caduti anche a Sarnano, mentre a Esanatoglia sono caduti chicchi di grandine grandi come palline da golf che hanno danneggiato diverse auto.

Anche a San Ginesio è stata la grandine a fare danni, come denuncia l’azienda agricola Lai. «Chiamarlo temporale è riduttivo – raccontano via Facebook – è stato un inferno di vento, lampi e una grandinata violentissima, con chicchi grandi come biglie che hanno colpito senza pietà. Ancora adesso il terreno è ricoperto da circa 15 centimetri di grandine, come se il tempo si fosse fermato. Ovunque lo sguardo si posa c’è solo devastazione: animali feriti, alberi da frutto spogliati completamente, ridotti al solo fusto, ortaggi cancellati, ulivi martoriati, strutture allagate, auto e mezzi danneggiati. Anni di lavoro, sacrifici e speranze spazzati via in pochi interminabili minuti. Da stanotte stiamo cercando, con tutte le nostre forze, di affrontare questa emergenza, ma il dolore davanti a uno scenario simile è difficile da raccontare. Di tempeste ne abbiamo vissute tante, ma una devastazione come questa non l’avevamo mai vista. Oggi resta solo il silenzio, la conta dei danni e la forza di trovare il coraggio per ricominciare».

Nella serata di ieri, inoltre, personale dei comandi dei Vigili del fuoco delle Marche è partito alla volta di Reggio Emilia a supporto dei colleghi impegnati a fronteggiare le numerose richieste di soccorso registrate sul territorio.