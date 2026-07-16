Bobby Solo e tanti altri ospiti per “Marche in Vetrina” e l’assegnazione del premio Cassero d’argento. E’ tutto pronto per la 21esima edizione dell’appuntamento ideato da Vladimiro Riga e promosso dall’Associazione Olimpo, in programma il 31 luglio in piazza della Repubblica a Castelraimondo.

Da oltre vent’anni la manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione delle eccellenze del territorio, attraverso l’assegnazione del prestigioso premio “Cassero d’Argento”, riconoscimento conferito a personalità, istituzioni e realtà che si sono particolarmente distinte nei rispettivi ambiti, contribuendo con il proprio impegno alla crescita culturale, sociale, imprenditoriale e artistica del paese.

Nel corso degli anni “Marche in Vetrina” ha ospitato alcuni dei più importanti protagonisti della musica, della televisione e dello spettacolo italiano, confermandosi uno degli eventi di punta dell’estate castellana.

L’edizione 2026, patrocinata dal comune di Castelraimondo, dalla Camera di Commercio delle Marche e da Contram Mobilità, vedrà la partecipazione di Bobby Solo, Martina Miliddi, Angelo Mellone, Barbara Capponi, Martufello, Michele Pecora, Attilio Romita, Melissa Di Matteo e dell’Orchestra Mediterranea, protagonisti di una serata che unirà premiazioni, musica e spettacolo.

Come da tradizione, sarà possibile cenare in piazza prenotando al 338 4435360. Il menù di pesce, curato dal ristorante Torre del Buongustaio, avrà un costo di 40 euro; è inoltre disponibile, su richiesta, un menù alternativo. L’ingresso alla manifestazione è libero.