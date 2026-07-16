Il 22 luglio e il 27 agosto arrivano gli open day dell’Università di Macerata, con incontri alla Loggia del Grano e al Polo Pantaleoni per conoscere i corsi di laurea, i servizi, le agevolazioni e le opportunità per gli studenti.

Le giornate si apriranno alle 9,30 con gli incontri di presentazione dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, nell’aula blu del Polo Pantaleoni, suddivisi per dipartimento. Dalle 11, in aula verde, si terranno invece gli incontri dedicati ai corsi di laurea magistrali. Sarà l’occasione anche per conoscere le novità dell’offerta formativa per il prossimo anno accademico: il corso in Scienze motorie e sportive per l’inclusione, dedicato a favorire l’integrazione attraverso lo sport come pratica inclusiva; il nuovo percorso in Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali, pensato per formare figure specializzate nella gestione e valorizzazione del patrimonio documentale digitale; e il nuovo titolo congiunto Forced Migration: Europe in a Global Context, sviluppato nell’ambito dell’alleanza europea Erua. Sarà possibile partecipare a più sessioni, tramite prenotazione sul sito (clicca qui).

Nello stesso edificio sarà allestito uno spazio dedicato alle famiglie, in aula rossa, dove il personale dell’ufficio orientamento sarà a disposizione per fornire informazioni sui corsi di studio e i servizi offerti dall’ateneo. Alle 11 e alle 16, poi, la delegata del rettore per l’orientamento Rosita Deluigi, insieme allo staff dell’ufficio orientamento, terrà incontri dedicati alla scelta del percorso di studi, ai servizi, alle agevolazioni e alle modalità di iscrizione.

Saranno disponibili tutto il giorno alla Loggia del Grano, dalle 8 alle 20, gli stand informativi dell’orientamento, dell’alleanza Erua, dell’Erdis e delle associazioni studentesche, per presentare tutte le opportunità offerte dall’ateneo. Tra loro saranno presenti anche il Cus – centro universitario sportivo – e radio Rum, la web radio di ateneo. Il programma completo e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito dell’Università di Macerata.