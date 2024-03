Stracivitanova, in 2.788 al traguardo. Continua a crescere l’appuntamento sportivo civitanovese che quest’anno per la prima volta si è sdoppiato e vedrà un secondo evento a novembre per i campionati nazionali con la 21 km.

In tantissimi oggi hanno risposto sì all’appello dell’Atletica Civitanova per partecipare alla gara da 10 chilometri (competitiva e non competitiva), ma è stata anche una festa per tutti con la Strafamily, la passeggiata per famiglie da 4 chilometri.

Già da prestissimo gli atleti hanno iniziato ad affollare l’area del Varco e del Lido Cluana per poi arrivare sul lungomare dove era prevista la partenza.

Complessivamente sono stati 688 i partecipanti tra uomini e donne alla 10 chilometri competitiva, 900 quelli per la non competitiva. In questo caso c’è stata una vera e propria corsa alla partecipazione tanto che i pettorali erano già andati esauriti due giorni fa. Infine il gruppo più numeroso quello dei “camminatori”: 1.200.

Al primo posto Giovanni Cacciamani dell’Atletica Cingoli con un tempo di 33 minuti e 27 secondi, seguito da Michele Martufi dell’Atletica elpidiense ad appena due secondi, a 33.29 e al terzo posto con 33 minuti e 30 secondi Luca Palmieri dell’Asd Space Running.

Nella categoria femminile il primo posto è andato a Caterina Cavarischia della Asd Bike team Monti Azzurri (38 minuti e 41 secondi) seguita da Laura Giordano del Circolo Minerva Asd (38:57), terzo posto Benedetta Pompei del team Atletica Marche con un tempo di 42 minuti e 10 secondi.

(l. b.)

(foto Federico De Marco)