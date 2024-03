Ricostruzione, a Camerino incontro organizzato da Fratelli d’Italia. Si è svolto ieri nella sede della Contram. Tra i presenti il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il consigliere regionale Gianluca Pasqui, Massimo Belvederesi (coordinatore provinciale di FdI), i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi, la senatrice Elena Leonardi e il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli.

«La Regione e il governo stanno dimostrando un’attenzione importante e concreta alla ricostruzione e alle specificità di territori importanti come quello di Camerino – dice Fdi in una nota -, basti pensare ai fondi e i finanziamenti attraverso il Pnrr Sisma, la deroga per le scuole fino all’anno scolastico 2028/2029 per il mantenimento delle classi, la stabilizzazione del personale dei Comuni, gli investimenti per le piccole e medie imprese e per l’Università di Camerino che svolge un ruolo cruciale nella rinascita cittadina, il mantenimento anche per il 2024 del Bonus Sisma 110». Nel corso dell’incontro è stata ribadita la visione di Francesco Acquaroli e di Giorgia Meloni per il rilancio dei territori colpiti dal sisma: «la Regione in questi anni si è impegnata duramente nell’abbattere il divario infrastrutturale agendo concretamente sulla Pedemontana, lavorando al contempo sul rilancio dei borghi incentivandone cultura e turismo – dice la nota di Fi -. Il governo, oltre ad aver incaricato un nuovo commissario straordinario, sta dando risposte a 360 gradi come l’aumento della spesa sanitaria con un più 136 milioni di euro che è un record negli anni recenti, andando ad aiutare anche le strutture sanitarie di aree come quella del cratere». «Abbiamo scelto Camerino come luogo simbolo del maceratese e delle Marche per il sisma – ha detto Elena Leonardi -, perché la rinascita del cratere parte da città come queste, con storia e cultura, con una comunità importante e con una rete che parte dall’università per espandersi a tutto il territorio».