Ribalta nazionale per Li Matti de Montecò, ospiti ieri mattina di Fiorello all’interno del suo show “Viva Rai 2”. IL gruppo folk di Montecosaro è intervenuto durante il programma ed è entrato nelle case degli italiani portando il suo cavallo di battaglia, il saltarello. Francesca Serafini, ha consegnato la patente da “matto” a Fiorello, un attestato che viene ottenuto, secondo usanza, a chi compie tre giri intorno alla fontana del Cassero. «Questa è la bellezza della provincia italiana, le tradizioni che ancora resistono – ha evidenziato in diretta Fiorello – a Macerata poi c’è lo Sferisterio, dove ho fatto un sacco di spettacoli».

È stata una vetrina televisiva importante per l’associazione, che da anni è attiva nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni marchigiane, questa volta accompagnata nella capitale dal vicesindaco Lorella Cardinali (il Comune aveva organizzato un pullman), nonché figure della Pro Loco e alcuni produttori locali. «Questa esperienza su Rai2 è stata di promozione non solo per noi ma per tutta la città di Montecosaro – afferma Monia Scocco, insegnante del gruppo – perché Fiorello più volte ha nominato il nostro paese e ha ricordato l’importanza delle tradizioni locali. È stata una bella mattinata, non era la prima volta in Rai ma stavolta è stata più divertente. Fiorello ha grande verve. Abbiamo anche fatto ballare il saltarello a Ruggiero».