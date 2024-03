Il Velo Club Montecassiano entra nel vivo della preparazione verso il 63esimo Gran Premio San Giuseppe che torna ad animare, domenica 17 marzo, il borgo di Montecassiano e le frazioni limitrofe.

In quella data si potrà ammirare il meglio del ciclismo dilettantistico, a livello nazionale ed internazionale, rappresentato da 32 formazioni (di cui 9 continental) a testimonianza del forte appeal che la corsa suscita non solo nell’ambiente ciclistico ma anche agli occhi degli appassionati che considerano il Gran Premio San Giuseppe come una sorta di “Milano-Sanremo” degli élite e under 23.

Vincere a Montecassiano significa avere delle buone chance per fare il salto nel ciclismo che conta a livello professionistico come accaduto lo scorso anno a Nicholas Toniolli ma anche in passato a Franco Chioccioli, Fabio Roscioli, Stefano Casagrande, Enrico Battaglin, Gianni Moscon e Davide De Pretto, tutti nomi presenti nel glorioso albo d’oro. Nell’accogliente auditorium San Marco è stata tenuta a battesimo l’edizione 2024 che ripeterà lo stesso percorso degli anni precedenti. La partenza ufficiosa avrà luogo in Piazza Unità d’Italia (nel centro storico di Montecassiano) alle 12,45, la corsa si muoverà ufficialmente da via Grazia Deledda alle 13 davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo mezzo giro di ritorno a Montecassiano. A seguire i classici otto giri completi a forma di “otto” con traguardo e passaggio intermedio a Montecassiano per un totale di 162 chilometri.

A portare il saluto nella presentazione, andata in scena all’ auditorium San Marco, Leonardo Catena (sindaco di Montecassiano), Lino Secchi (presidente del comitato regionale Fci Marche), Massimo Romanelli (vice presidente vicario del comitato regionale Fci Marche) e Carlo Pasqualini (presidente del comitato provinciale Fci Macerata) che hanno voluto ricordare la memoria di Attilio Giordano, scomparso nell’agosto 2023. «E’ stato un amico e soprattutto un apprezzato dirigente – ha ricordato Secchi – che tanto si è speso per la crescita del Velo Club. Il suo esempio rappresenta un faro per tutti coloro che si impegnano nel mondo del ciclismo».

Gli ha fatto eco Enrico Bravi, presidente del Velo Club Montecassiano: «Dopo Amerigo Calcabrini e Graziano Pallotto, la nostra società ha perso Attilio Giordano, un’altra colonna portante della nostra associazione. Senza di lui, questa edizione del Gran Premio avrà quindi un sapore particolare e cercheremo di onorare al meglio la sua memoria regalando al pubblico una gara di grande valore e prestigio. Ormai mancano pochi giorni al via, possiamo dire di avercela messa tutta per allestire una grande corsa con il sostegno di tanti amici e volontari, del nostro vice presidente Sergio Latini, dell’amministrazione comunale, che ha sempre creduto nel Gran Premio come prezioso biglietto da visita per la promozione turistica di Montecassiano, e dei tanti sponsor che, nonostante le difficoltà del momento, non ci hanno fatto mai mancare il loro contributo». Il Gran Premio San Giuseppe assegnerà punti per la prestigiosa challenge “Il Cappello d’Oro”, voluta dal compianto giornalista Paolo Piazzini. Confermata la diretta streaming sui canali Facebook di Toscana Sprint e Velo Club Montecassiano.