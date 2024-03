Lube comunica che è aperta la prevendita biglietti online e punti vendita Vivaticket per gara 1 dei quarti di finale nei playoff scudetto. La serie al meglio delle tre vittorie su cinque partite tra Civitanova e Mint Vero Volley Monza si aprirà mercoledì 6 marzo (alle 20,30) all’Eurosuole Forum. Nel pomeriggio di oggi, alle 17, prenderà il via anche la prevendita al botteghino del palas. La Lube, che giocherà in casa anche gara 3 e l’eventuale gara 5, ha così la chance di riscattare l’eliminazione in Coppa Italia subita per mano dei brianzoli (date quarti di finale: 6, 10, 17, 24 e 27 marzo). Nel frattempo, ecco le date ufficiali per la Champions: mercoledì 13 marzo, ore 20.30, andata a Trento. Giovedì 21 marzo, alle 20.30, ritorno a Civitanova.

Orari biglietteria: lunedì 4 e martedì 5 marzo ore 17-19, mercoledì 6 marzo ore 10-12 e 18-20.30.

Prevendita online Vivaticket: due le modalità proposte: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

I prezzi dei biglietti: Premium: 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto.*Gold: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto.*Tribuna: 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto.*Gradinata: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto.* *Ridotto riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori). Info@lubevolley.it – 0733/1999422. La società si riserva la possibilità di aumentare i prezzi per le gare più importanti della regular season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League. Aumento del 20% in regular season contro Modena, Perugia, Piacenza e Trento.

Promozione- La Lube lancia una promozione riservata alle società di pallavolo di Marche e Abruzzo in occasione dei playoff scudetto. Gli atleti, allenatori e dirigenti (tutti i tesserati Fipav) potranno assistere al match a prezzi agevolati. Riduzioni anche per accompagnatori e genitori.

Termini e modalità di prenotazione- Le adesioni dovranno pervenire obbligatoriamente tramite mail societaria alla casella di posta elettronica sonia.emiliozzi@lubevolley.it entro e non oltre le 12 di mercoledì 6 marzo, giorno del match. Nelle richieste di prenotazione andranno indicati il numero esatto di tesserati e accompagnatori. Una volta inviata la mail non saranno possibili modifiche.

Modalità di accesso all’impianto- Le società sportive che avranno rispettato i termini e le modalità di adesione troveranno in cassa la busta con il nome del proprio Club. Le buste di una singola squadra dovranno essere ritirate da un unico dirigente responsabile.

Avventura numero 27 della Cucine Lube Civitanova nei Play Off Scudetto- Via all’avventura numero 27 nei Play Off Scudetto nella storia della Cucine Lube Civitanova (su 29 stagioni nel massimo campionato), già sette volte Campione d’Italia (2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022). Solo nella stagione 2006/07 i biancorossi mancarono l’appuntamento con gli scontri diretti, mentre nel 2019/20 il torneo fu sospeso e annullato, con Civitanova in testa alla classifica, per l’emergenza Covid. Dopo l’argento nella Del Monte® Supercoppa a Biella e l’eliminazione nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia, il team campione d’Italia si è qualificato per le Semifinali di Champions League e ora si accinge a debuttare nei Play Off per inseguire il tricolore come quarta testa di serie con 40 punti, frutto di 15 vittorie e 7 sconfitte al termine di una stagione regolare molto equilibrata, al punto che le posizioni tra il 3° e il 7° posto sono rimaste aperte fino all’ultimo turno.

La storia nei Play Off Scudetto- Una storia intensa quella della Società cuciniera nei Play Off. La prima partecipazione risale alla stagione 1995/96, quando negli Ottavi di Finale a gara unica viene eliminata da Cuneo. Nella stagione 2005/06 conquista il suo primo storico Scudetto vincendo in Finale contro Treviso (3-2 nella Serie). Poi tre uscite nelle Semifinali: nel 2008/09 in gara 5 per mano della Copra Nordmeccanica Piacenza, nel 2009/10 viene superata dall’Itas Diatec Trentino in quattro match, mentre l’anno successivo i panni di giustiziere vanno al team della Bre Banca Lannutti Cuneo. Il riscatto arriva nell’edizione 2011/12: dopo il successo sui piemontesi in Semifinale, la Cucine Lube Banca Marche arriva al V-Day di Assago dove conquista il secondo Scudetto. Nel 2012/13, invece, viene fermata in Semifinale dalla Copra Elior Piacenza.

Nei Play Off 2013/14 arriva il terzo Scudetto della Società marchigiana, con una grande cornice di pubblico, grazie alla vittoria in Finale contro una combattiva Perugia. Archiviate due dolorose eliminazioni, nei Quarti di Finale 2014/15 per mano di Latina, e nella Semifinale 2015/16 contro Perugia, la Lube si rifà nel 2016/17 con una cavalcata trionfale verso il quarto Scudetto, conquistato in Finale contro Trento. I cucinieri provano a ripetersi l’anno dopo, ma sfiorano solo l’impresa cedendo a Perugia in Gara 5 di Finale Scudetto. La Lube si rimbocca le maniche e vince contro la Sir i successivi tre Scudetti (2018/19, 2020/21 e 2021/22), intervallati nel 2019/20 dalla stagione più buia per la pallavolo italiana, quella della Regular Season interrotta per la pandemia con titolo non assegnato. Nella stagione 2022/23 la Lube dà il via ha un ringiovanimento della rosa e, seppur con un percorso non lineare, caratterizzato da assestamenti tattici e una crescita repentina nel cuore dei Play Off, approda nuovamente in Finale Scudetto (sesta consecutiva) e cede solo in Gara 5 di Finale sul campo di Trento senza poter schierare l’infortunato Ivan Zaytsev.