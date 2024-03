Una bella serata in amicizia quella che si sono regalati gli abitanti di “via Benigni” a Treia. Come ormai consuetudine da tanti anni, i vicini di casa si sono dati appuntamento per una serata conviviale, dove a farla da padrona è stato il dialogo e il buon vicinato.

«In una società lacerata troppo spesso da litigi – dicono i residenti -vogliamo offrire un’alternativa. Non facciamo “controllo del vicinato”, ma “amicizia del vicinato”, che è ancora più importante. E’ consuetudine ritrovarsi insieme per scambiare “quattro chiacchiere”, raccontarsi la vita che scorre e rasserenare una giornata di lavoro, che potrebbe essere stata anche pesante. Un modello da seguire, quello di scambiare un saluto con il vicino di casa, che sicuramente fa bene al cuore e all’ anima». La serata si è conclusa con l’ appuntamento per la prossima cena insieme.