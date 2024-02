Fuga dopo l’investimento: denunciato

Investe una donna e riparte senza prestare i soccorsi: denunciato. I fatti sono avvenuti a Cingoli. Una donna di 35 anni, peruviana, stava camminando, la sera, in Borgo Paolo Danti quando una Volkswagen Passat l’ha investita. Le cause ipotizzate dai carabinieri sono che i motivi possano essere stati la scarsa illuminazione o una distrazione. Il conducente sul momento si è fermato, ma poi è risalito in auto e si è allontanato. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale a Cingoli. Ha riportato ferite con prognosi di 7 giorni. I carabinieri della stazione di Cingoli sono risaliti all’investitore (l’incidente risale al 10 febbraio) e lo hanno denunciato per omissione di soccorso.