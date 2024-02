Sulla ricostruzione della Rsa di San Ginesio, resa inagibile dal terremoto, il Pd chiede chiarezza. «Dopo le promesse del 2021 – scrive il partito in una nota – quando l’assessore regionale Baldelli dichiarò pubblicamente che grazie al suo intervento sarebbero partiti i lavori dopo qualche mese, ad oggi, non solo dei lavori non si vedono tracce ma non esiste neanche l’ombra di una gara per l’affidamento degli stessi.

A ciò si aggiunge che il decreto 90 del 2 febbraio 2024 a firma Commissario straordinario per la ricostruzione Castelli “dirotta” la somma di 5.952.424 destinati al Distretto di San Ginesio, (insieme a quelle di altri comuni) alla realizzazione dell’ospedale di comunità di Tolentino che doveva invece essere realizzato con altri fondi della ricostruzione». Un fatto grave, denunciato anche dal consigliere regionale Romano Carancini in assemblea regionale al quale l’assessore Baldelli ha dovuto rispondere ammettendo che il progetto esecutivo è fermo percĥé ci sarebbero “difficoltà interpretative” della normativa vigente e il Sindaco di San Ginesio ha risposto dicendo che il Commissario Castelli lo avrebbe rassicurato con una lettera, come se a fronte di un Decreto che toglie ufficialmente le risorse alla Rsa, possa bastare una generica lettera di rassicurazioni».

Lunedì 19 febbraio alle 21 al pub Mirage di Passo San Ginesio incontro pubblico organizzato dal circolo Pd di San Ginesio sul tema: “Quale futuro per la Rsa di San Ginesio e per la sanità dell’entroterra?”. Interverranno il consigliere regionale Romano Carancini e il segretario provinciale Angelo Sciapichetti. Saranno presenti i rappresentanti sindacali del territorio.