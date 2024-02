Sabato prossimo (17 febbraio) all’auditorium di San Marco alle 10 ci sarà la presentazione del nuovo sito per il turismo a Montecassiano. La presentazione sarà anche un’occasione per un resoconto dell’attività turistica svoltasi in questi ultimi anni nel territorio.

Il sito è l’ultima tappa del progetto “Itinerari in Comune. Giovani e territorio: ricerca e sperimentazione”. A seguito dell’attività svoltasi nel 2023, co-finanziata dall’Anci, con il supporto di due borsisti, in collaborazione con il Comune di Montecassiano, alcune associazioni giovanili locali e l’università di Urbino, si sono svolte delle lezioni che avevano come scopo la valorizzazione territoriale attraverso lo studio di percorsi turistici.

Una parte dei fondi di questo progetto è stata utilizzata, proprio come coronamento di questo importante e partecipato lavoro per lo sviluppo del sito, www.visitmontecassiano.it, che farà da supporto a tutta l’attività di promozione turistica messa già da tempo in atto dall’amministrazione comunale e che negli anni ha portato un afflusso di turisti inimmaginabili fino a qualche anno fa.

Il sito sviluppato dalla società Antares Marketing, di Simone Moriconi, con la collaborazione di Lorenzo Apolloni, sarà attivo a partire proprio da sabato e fornirà a quanti lo consulteranno, attraverso una grafica accattivante, tutte le informazioni per preparare una visita nel borgo. Immagini, video, info turistiche e culturali relative al borgo ma anche alcuni percorsi esperienziali che permetteranno, oltre alla classica visita turistica, di abbinare esperienze culinarie e immersive nella natura, così da permettere al turista e ai cittadini di Montecassiano, di approfondire la conoscenza del territorio.

«Il sito – spiega la delegata al Turismo, consigliere comunale Fiorella Perugini – rappresenta la conclusione di un primo percorso che ha compiuto questa amministrazione in ambito turistico negli ultimi 10 anni. Nel 2014 l’Ufficio turistico non era assolutamente organizzato e non esisteva una gestione di alcun tipo; nel 2024 Montecassiano, bandiera arancione e borgo parte del network i borghi più belli d’Italia, è una delle tappe che molti turisti, marchigiani e non, sanno di non dover mancare nella loro visita al territorio marchigiano. Il nostro Ufficio turistico è diventato un punto di riferimento, offre un orario di apertura molto ampio da marzo a ottobre permettendo così al turista di ricevere info e di essere guidati alla scoperta delle tante bellezze del borgo. Tramite i social pubblichiamo foto accattivanti e cerchiamo di incuriosire quanti ci seguono. Il sito Internet permetterà un maggior approfondimento della conoscenza del posto».