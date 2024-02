La Cbf Balducci Hr lotta a Messina ma esce sconfitta 3-1 dalla sfida del PalaRescifina contro la forte formazione siciliana in una sfida, primo set a parte, tirata e giocata per larghi tratti del match alla pari dalle arancionere. Col risultato di oggi le ragazze di Carancini restano a quota 46 punti al quarto posto nella classifica della Pool Promozione, subendo proprio il sorpasso delle siciliane guidate dalla Mvp Modestino (21 punti per la centrale). Non bastano i 19 punti di Fiesoli, top scorer arancionera.

Coach Carancini inizia con Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Bolzonetti, Bresciani libero. Coach Bonafede schiera Galletti-Payne, Martinelli-Modestino, Battista-Joly, Maggipinto libero.

Primo set da dimenticare per la Cbf Balducci Hr: Messina mette subito tanta pressione in battuta, gli ace diretti (4) insieme ai muri (4) e alla percentuale di attacco quasi doppia scavano un divario incolmabile per le maceratesi, Modestino è protagonista con 8 punti personali. Nel secondo set ecco la reazione arancionera: il turno al servizio di Bonelli scava il break nel cuore del set, la battuta maceratese mette ko la ricezione di Messina ed è 1-1, Stroppa chiude con 6 punti nel parziale. Il terzo parziale sembra andare in direzione maceratese dopo una grande parte di primo set arancionera, poi un po’ di nervosismo subentrato ad alcune decisioni arbitrali molto dubbie a cui segue un calo di tensione delle ragazze di Carancini permette a Messina di rientrare due volte dal 6-14 e dal 18-21: il finale è ai vantaggi, alla quinta palla set le siciliane si portano sul 2-1 guidate da Payne e Modestino con 8 e 9 punti a testa. Messina è lanciata e nel quarto set mette subito la testa avanti: le arancionere provano a non mollare ma restano sempre all’inseguimento e il match finisce nelle mani delle siciliane.

Approccio difficile alla gara per le arancionere con Messina che si fa valere a muro con Martinelli (3-1) e in contrattacco con i colpi di Battista: le siciliane volano subito sull’8-2. Il turno al servizio di Battista continua (10-2) e la ricezione Cbf Balducci Hr continua a soffrire con l’ace di Joly (12-3) e addirittura con tre ace di fila di Modestino (16-4), arriva anche il muro di Martinelli (17-4). Il set è ormai segnato (23-11), Messina chiude 25-12.

Nel secondo set di tutt’altra pasta la partenza arancionera: Fiesoli spinge in contrattacco e guida la Cbf Balducci Hr sull’1-5. Messina, però, inserisce Catania per Martinelli e risponde di nuovo con un servizio e un muro pungenti che riportano subito la sfida in parità (6-6). Le arancionere spingono di nuovo sull’acceleratore con il turno al servizio di Bonelli: suo l’ace del nuovo +4 (9-13), che diventa +5 sul pallonetto in contrattacco di Stroppa (11-16). Arriva anche l’ace di Civitico (11-17), entra Rossetto per Battista ma Mazzon allunga ancora (12-19). Bolzonetti ferma Payne (13-21) e mette giù il 15-23, chiude Stroppa 17-25.

Primo break del terzo set per le arancionere con il muro di Mazzon su Payne (3-6) e il contrattacco di Fiesoli (3-7), c’è pure il mani out in pipe di Bolzonetti (4-9). Ancora Fiesoli (4-10), l’invasione di piede delle siciliane lancia la Cbf Balducci Hr sul 6-13, Battista non trova la riga ed è 6-14. L’arbitro considera non caduto un pallonetto di Civitico che sembrava nettamente a terra (9-15), Messina trova maggiore fiducia e con il muro di Payne firma il 12-16, sempre la statunitense mette il 13-16 in contrattacco. La battuta sempre di Payne favorisce il 16-17 e le siciliane tornano sotto, la Cbf Balducci Hr tiene il +2 (18-20) e Civitico mura Payne (18-21). Il direttore di gara chiama un tocco sul colpo murato out di Bolzonetti tra le proteste arancionere (19-21), poi Messina rimonta (21-21) e passa (23-21) con Battista. Le siciliane arrivano sul 24-22, Fiesoli annulla due volte (24-24), Payne trova un altro set ball (25-24), Stroppa mura Rossetto (25-25). Modestino ferma Stroppa (27-26) e poi chiude in fast, 28-26.

Nel quarto set arrivano due errori di Fiesoli per il 6-4 Messina, l’ace di Battista allunga sul 7-4: le arancionere perdono slancio, gli errori di Civitico e Bolzonetti valgono il 13-8 per le siciliane. Fiesoli si riscatta a muro con due blocks consecutivi (15-12), le maceratesi provano a restare attaccate alla gara (18-15), Carancini gioca la carta Vittorini per Stroppa ma un errore della neo entrata vale il 21-16 per le siciliane. Battista manca il lungolinea (21-17) ma poi Messina non sbaglia più nulla e chiude 25-19.

Michele Carancini (allenatore CBF Balducci HR Macerata): «Sapevamo che non sarebbe stato facile venire a giocare qui e sapevamo che loro sarebbero partite a mille per diversi motivi. Noi purtroppo all’inizio siamo partite un po’ contratte, poi penso che quando abbiamo iniziato a giocare, come abbiamo dimostrato nel secondo set e gran parte del terzo set, anche loro, nonostante siano una squadra forte, hanno fatto fatica a reggere il nostro gioco. Purtroppo, le scelte arbitrali hanno secondo me influenzato il terzo set perché non parliamo solo di della palla di Bolzonetti ma parliamo anche della palla poco prima che era caduta a terra e che gli arbitri non hanno visto. Poi purtroppo il quarto set siamo andati un po’ fuori di testa, abbiamo sempre rincorso, però sono davvero contento della prestazione delle ragazze».

Alessia Fiesoli (schiacciatrice CBF Balducci HR Macerata): «Purtroppo torniamo da questa trasferta senza punti, speravamo di conquistarli e avevamo lavorato tanto per questo. Però, secondo me, a tratti abbiamo espresso veramente un’ottima pallavolo e Messina sapevamo che è una squadra veramente ben attrezzata, soprattutto in attacco e l’abbiamo visto. Hanno delle individualità importanti. Sono veramente contenta della mia squadra perché abbiamo espresso un bellissimo gioco, a tratti veramente una bella pallavolo. Purtroppo quando devi giocare contro una squadra fortissima e il tuo flow viene interrotto da alcune scelte arbitrali molto molto dubbie, diventa veramente difficile stare lì con la testa. Il video check sarebbe la salvezza di A2 e spero vivamente che nei prossimi anni riusciremo a risolvere questo gap. E torniamo a casa con tanta consapevolezza di essere sulla strada giusta e per il continuo di questa Pool Promozione».

Il tabellino:

CITTA’ DI MESSINA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-1 (25-12 17-25 28-26 25-19)

CITTA’ DI MESSINA: Galletti 1, Battista 8, Martinelli 9, Payne 16, Joly 7, Modestino 21, Maggipinto (L), Rossetto 7, Ciancio, Catania, Felappi. Non entrate: Michelini, Mearini, Romeo. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bonelli 3, Bolzonetti 14, Civitico 7, Stroppa 10, Fiesoli 19, Mazzon 7, Bresciani (L), Vittorini 1. Non entrate: Broekstra, Quarchioni, Masciullo, Korhonen. All. Carancini.

ARBITRI: Spinnicchia, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 19′, 24′, 33′, 25′; Tot: 101′. MVP: Modestino.

(foto Lvf)