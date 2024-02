Sos da un bar di Tolentino ai carabinieri per un uomo il cui comportamento stava dando disturbo: quando i carabinieri sono arrivati l’uomo li avrebbe aggrediti tentando di dare una testata ad uno dei militari per sferrargli calci e pugni finendo per colpire anche un altro carabiniere che cercava di fermarlo.

È successo ieri a Tolentino e l’uomo, un tunisino di 49 anni, Ali Mhamdi è stato arrestato per resistenza e lesioni. Nel pomeriggio di ieri il gestore del bar Every Day ha chiamato i carabinieri a causa del comportamento del 49enne. L’uomo, quando i militari gli hanno chiesto i documenti si è rifiutato di darglieli e ha detto cose come «Vi tolgo di mezzo», «Vi faccio finire male», «Vi faccio fuori tutti».

L’uomo poi ha cercato di colpire un militare dandogli una testata e non essendoci riuscito lo ha aggredito con calci e pugni. Un altro carabinieri ha cercato di fermarlo e il 49enne ha colpito pure lui. I due carabinieri hanno riportato sette giorni di prognosi e l’uomo è stato arrestato.

Oggi si è svolta la direttissima al tribunale di Macerata davanti al giudice Domenico Potetti. L’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, gli contestava la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni personali. Il 49enne, assistito dall’avvocato Serenella Quarchioni, ha patteggiato 1 anno e 4 mesi. L’uomo è libero.

(Gian. Gin.)