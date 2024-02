Volley Banca Macerata chiamata subito a ripartire, domani alle 20,30 i biancorossi saranno impegnati nel recupero della 2° giornata di ritorno di A3 Girone Blu, nella sfida contro la Leo Shoes Casarano. Dopo lo stop a Lecce, i ragazzi di coach Castellano sono determinati a reagire e allungare sulle inseguitrici ma si troveranno di fronte un avversario agguerrito: Casarano infatti è alla ricerca di punti per la lotta salvezza. I salentini hanno vinto solo una gara nel 2024, strappando al tie-break un sofferto successo contro Fano, mentre nella sfida di domenica scorsa sono caduti a Sabaudia con il risultato di 3-1.

Il capitano Sebastiano Marsili commenta la gara contro l’Aurispa DelCar Lecce, dove ai biancorossi non è riuscita la rimonta: «È stata una partita difficile e strana per certi versi, ci siamo trovati nei set centrali a dover recuperare degli svantaggi importanti, sono stati bravi i nostri avversari che secondo me hanno fatto un’ottima prestazione. Noi invece siamo riusciti sempre a rimontare ma poi è mancata un po’ di freddezza nei punti decisivi». Domani al Banca Macerata Forum ci sarà un altro avversario a caccia di punti pesanti: «Mi aspetto tutte sfide di questo tipo da adesso in poi; ogni squadra è in lotta per conquistare punti, poi sappiamo che contro di noi gli avversari hanno uno stimolo extra visto che siamo i primi in classifica. Vogliamo rifarci però, stiamo studiando l’avversario e saremo pronti domani a lottare per tornare alla vittoria». Tra il viaggio di ritorno da Lecce e la gara in programma domani, è stato difficile preparare la partita? «Siamo abituati anche a questo genere di situazioni, avendo giocato altre volte gare infrasettimanali durante la stagione. Poi quando si è perso una partita è sempre meglio avere subito l’opportunità di rifarsi».