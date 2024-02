La Sad si aggiudica il FantaSanremo 2024. Gli autori e interpreti di “Autodistruttivo” hanno conquistato 486 punti precedendo Dargen D’Amico con 460 e Angelina Mango con 420. Avvincente il testa a testa con Dargen D’Amico, in testa nella classifica generale nelle prime tre serate, che alla fine si è risolto con il distacco minore fra primo e secondo nella storia del FantaSanremo, solo 26 punti. Sulla notizia circolata questa mattina in merito all’eventuale chiusura del gioco, il team elpidiense puntualizza: «Abbiamo dichiarato e scritto sui nostri canali social che è la fine del primo ciclo del FantaSanremo e quindi, probabilmente, non ci sarà più un FantaSanremo come tutti fino ad ora l’hanno conosciuto».

A determinare la vittoria di La Sad il crescendo in termini di punteggio che hanno avuto dalla terza serata in poi, 145 punti sia giovedì che venerdì e 101 ieri malgrado il malus di -24 per il 27esimo posto nella classifica del Festival.

Entusiasmante e ricco di soddisfazioni per i suoi fantallenatori anche il FantaSanremo di Dargen D’Amico che può “recriminare” per il malus di -10 derivato dalla 20esima posizione nella classifica di Sanremo 2024 e per non aver sfruttato la possibilità di accaparrarsi qualche bonus settimanale.

Riguardo la possibilità che fosse l’ultimo anno di Fantasanremo, ipotesi che ha lasciato col fiato sospeso i numerosi fan dell’iniziativa, il team prosegue: «Fin dalla prima edizione del 2020 i cardini del nostro gioco sono stati “1 team, 5 artisti, un capitano”, 100 Baudi a disposizione per completare la squadra e un regolamento diviso in due parti: una legata al “merito”, con la classifica del Festival e i vari premi ufficiali ad esso legati, e una parte più ludica e scherzosa. La maggior parte di queste cose, se ci sarà un FantaSanremo 2025, con l’inizio di un nuovo ciclo cambieranno. Quando decideremo tutto ciò? Sicuramente non prima del FantaEurovision, che si terrà in Svezia dal 7 all’11 maggio, Prima ci godremo questo evento musicale che rappresenta la “Champions League” di tutto lo splendido contenitore rappresentato dal Festival di Sanremo e dal FantaSanremo e poi prenderemo una decisione. La nostra volontà non è quella di “tenere nascoste cose” o creare hype. Dobbiamo semplicemente decidere internamente il da farsi e mettere d’accordo, com’è stato finora, i vari componenti del team su cosa e come sarà il FantaSanremo d’ora in avanti».