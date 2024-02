La tutela del patrimonio familiare, l’importanza del testamento, gli strumenti di tutela per le aziende e per il passaggio generazionale: sono i temi trattati venerdì pomeriggio, con un approccio multidisciplinare e innovativo nel Salottino finanziario del Campus Nuova Simonelli. Questioni molto sentite e troppo spesso trascurate che hanno richiamato l’attenzione di un folto pubblico. A curare l’organizzazione Cecilia Pasquali, consulente finanziaria e patrimoniale appassionata di passaggio generazionale e gestione del patrimonio di famiglie e imprese.

Da lei è nata l’idea di mettersi a confronto con altri tre giovani professionisti: l’avvocata Alessia Fermani di Treia, il commercialista Edoardo Montedoro e il notaio Fabio Sciapichetti, anche lui treiese, per una visione a 360 gradi sulle problematiche affrontate che nella realtà risultano spesso piuttosto complesse e richiedono l’intervento di specialisti del settore, meglio ancora se in team.

Ad aprire l’evento è stato Nando Ottavi, presidente di Simonelli Group, che ha sottolineato l’importanza della programmazione.

Dopo l’introduzione di Cecilia Pasquali, l’avvocata Alessia Fermani ha parlato dei diversi tipi di famiglia e di come si tutelino i figli e il coniuge nei rapporti patrimoniali della famiglia. E’ stato il notaio Fabio Sciapichetti a spiegare il testamento, cosa comporta, come va fatto, quali sono le implicazioni e le quote di legittima. Al commercialista Edoardo Montedoro è stata affidata la parte relativa alle aziende. Ha quindi introdotto strumenti quali holding e trust a tutela del patrimonio aziendale, per poi presentare il passaggio generazionale e un caso nello specifico. A questo punto è stata Cecilia Pasquali a concludere presentando gli strumenti finanziari disponibili per il passaggio generazionale: «E’ bellissimo – ha detto – avere la possibilità di crescere insieme professionalmente. Gli occhi attenti della platea ci hanno fatto capire di aver colto nel segno: la curiosità accesa nei confronti di temi così importanti è per noi motivo di grande soddisfazione».

La serata si è conclusa con un cocktail dinner a cura di Frolla Microbiscottificio.

Foto Tommaso Malaisi

(Articolo promoredazionale)