Un ufficiale sostituto commissario nella Polizia locale di Mogliano. È Rosaria Severini di Tolentino che da oggi coprirà il ruolo da ufficiale dopo una carriera fatta di incarichi e di esperienza maturata giorno dopo giorno, definita da una selezione concorsuale.

L’amministrazione Comunale è impegnata a formare un servizio di Polizia locale sempre più rispondente alle necessità dei cittadini ed a breve un nuovo operatore andrà ad aggiungersi definitivamente all’ufficio, potenziando tutti i servizi e rafforzando il controllo del territorio.

Soddisfatta la sindaca, Cecilia Cesetti, sottolineando quanto sia importante un servizio essenziale come quello della Polizia Locale e ricordando il periodo delicato della pandemia. Tra gli obiettivi, quello di acquistare un nuovo mezzo, e potenziare la videosorveglianza, che ad oggi con 22 videocamere, salvaguarda la sicurezza della popolazione.

Il nuovo ufficiale tiene a ringraziare suo padre, comandante per oltre trent’anni a Tolentino: «Non ho nessun problema a riferire che questo lavoro per buona parte mi è stato insegnato da mio padre, anzi, negli anni ha formato tantissimi colleghi oltretutto. Vorrei aprire il prima possibile un punto di ascolto per contrastare le violenze di genere, violenza domestica e stalking. La Polizia giudiziaria non è solo esecutiva ma preventiva, e la Polizia locale può agire per la sensibilizzazione, la prevenzione e la lettura del territorio, per intervenire quando intercetta un caso – sottolinea il sostituto commissario -. La conoscenza del territorio è il nostro punto di forza che può essere decisivo per intervenire in quella “percentuale del sommerso” che risulta altissima». «La sicurezza della comunità è il nostro obiettivo – conclude la sindaca Cesetti -, e lavoriamo affinché possa essere sempre garantita ad ogni cittadino».