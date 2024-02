Operazione “scuole sicure” a Cingoli, i carabinieri sequestrano poco più di 4,5 grammi di stupefacente. Il servizio di controllo, nella mattinata di ieri, ha interessato gli istituti d’istruzione secondaria superiore ed è stato svolto dalle stazioni di Cingoli e Treia assieme al Nucleo cinofili di Pesaro intervenuto con due unità antidroga.

Nello specifico, in due distinti momenti, in due fermate sono stati eseguiti i controlli a bordo degli autobus di linea nel corso dei quali sono stati identificati diversi studenti. Nella circostanza i cani antidroga a bordo di un pullman hanno fiutato tra i sedili due pezzetti di hashish per complessivi 0.7 grammi e, analogamente, a bordo di un altro autobus è stato rinvenuto un involucro contenente 0.7 grammi di marijuana.

Invece, sul davanzale di una finestra del corridoio del plesso scolastico oggetto dell’attività dei carabinieri, è stato rinvenuto un involucro contenente 1.8 grammi di marijuana, mentre, all’interno della scuola, nei pressi dell’aula di una classe quinta, è stato trovato un pezzetto di un grammo di hashish. Tutto il quantitativo di droga rinvenuto è stato sequestrato amministrativamente a carico di ignoti in attesa della distruzione.

Inoltre, all’esterno dell’istituto scolastico, sono stati sottoposti a verifica su segnalazione dell’unità cinofila antidroga due studenti, trovati in possesso rispettivamente di 0.3 grammi di hashish il primo e di uno spinello confezionato con tabacco e hashish il secondo. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata quali assuntori di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la droga è stata sottoposta sotto il vincolo del sequestro amministrativo in attesa della distruzione.