Operazione “scuole sicure” a Corridonia, i carabinieri sequestrano poco meno di 4 grammi di stupefacente. Il servizio di controllo, che si svolto nella mattinata di martedì, ha interessato gli istituti d’istruzione secondaria superiore ed è stato operato dalle stazioni di Corridonia e Monte San Giusto assieme al Nucleo cinofili di Pesaro, intervenuto con due unità antidroga.

Le verifiche sono state eseguite all’esterno degli edifici scolastici e all’interno, lungo i corridoi, nei bagni, nelle aule e negli spazi comuni frequentati dagli studenti, senza rilevare particolari criticità.

Invece, nei pressi di un istituto scolastico cittadino, sotto un albero, il cane antidroga ha fiutato e rinvenuto un involucro di plastica contenente cinque dosi di hashish del peso complessivo di 3,25 grammi, verosimilmente abbandonato da uno studente una volta accortosi della presenza dei carabinieri.

Lo stupefacente è stato recuperato e sequestrato penalmente a carico di ignoti. Inoltre, è stato fermato uno studente maggiorenne mentre si apprestava ad entrare a scuola, poiché il cane antidroga lo ha segnalato. Una volta controllato, è stato trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di 0,38 grammi. Il giovane è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura e la droga è stata sequestrata per la violazione amministrativa commessa.

L’operazione, analogamente a quanto già svolto durante l’anno scorso, è stata avviata già dall’inizio del corrente anno scolastico in tutto il territorio della Compagnia di Macerata. L’azione dei carabinieri ha, inoltre, come obiettivi prefissati la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di devianza giovanile, con particolare riferimento al consumo di sostanze stupefacenti e alle condotte violente inquadrabili in episodi di bullismo. Sinora i reparti dipendenti della Compagnia, il Nucleo operativo e radiomobile e le undici stazioni carabinieri, hanno svolto servizi mirati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e nelle prossimità degli scali ferroviari e delle fermate e/o capolinea degli autobus, nonché nei luoghi di aggregazione giovanile monitorando i fenomeni in argomento ed acquisendo anche segnalazioni varie meritevoli di attenzione.