Auto si ribalta in superstrada: ferito il conducente, lunghe code. E’ successo intorno alle 9,15 tra gli svincoli di Tolentino est, attualmente chiuso in entrata, e Tolentino sud in direzioni monti.

Immediati i soccorsi. Gli operatori dell’emergenza hanno prestato sul posto le prime cure del caso al conducente, un 34enne, per poi trasportarlo in ambulanza con un codice rosso, vista la dinamica dello schianto, al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e della zona dell’incidente, i carabinieri e la polizia locale di Tolentino per i rilievi del caso così da stabilire con chiarezza la dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento, con l’auto che si è poi ribaltata in mezzo alla carreggiata.

(Fra. Mar.)