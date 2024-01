A 41 anni dalla maturità il desiderio di condivisione della classe 5°D dell’istituto tecnico agrario Garibaldi di Macerata continua a brillare. Gli ex studenti si sono riuniti, questa mattina, al Poltrona Frau Museum di Tolentino per tornare sui banchi di scuola e studiare le tappe di una storia che parla di eccellenza marchigiana nel mondo.

I professori Caproli, Piratoni e Romagnoli hanno dovuto cedere la cattedra a Elena Clementi, guida del museo, per assistere alla lezione con i loro allievi. Presenti alcuni degli irriducibili dell’83: Gardini, Pagnanini, Lisandroni, Cingolani, Chiarici e Pesaresi, con relative consorti, figli e amici al seguito. «Un’iniziativa meravigliosa – ha commentato il professor Caproli – realizzata grazie all’apporto del nostro Daniele Gardini, oggi responsabile ricerca e sviluppo pelle in Poltrona Frau. Una visita molto interessante, ma soprattutto l’occasione per divertirci ancora insieme, dopo tanti anni». Al termine, tutti a pranzo al ristorante Da Lorè a Serrapetrona, per brindare a un’amicizia senza tempo, oltre i banchi di scuola.