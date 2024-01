Il vicebrigadiere Ranieri saluta Caldarola

Il neo promosso vicebrigadiere dei carabinieri Luca Ranieri, 29enne originario di Napoli, ha voluto salutare di persona il sindaco Luca Giuseppetti e tutta l’Amministrazione comunale dopo aver trascorso cinque anni di servizio a Caldarola. Ranieri era stato trasferito in paese per supportare i suoi colleghi in un periodo delicato come quello post terremoto.

Nonostante la promozione e il trasferimento al Nucleo radiomobile di Tolentino, il vice brigadiere ci ha tenuto personalmente a salutare il sindaco e l’amministrazione di Caldarola per l’affetto che i cittadini gli hanno dimostrato in questi cinque anni, confermando che continuerà a vigilare sul territorio anche nel suo nuovo ruolo. Il sindaco Luca Giuseppetti lo ha ringraziato per l’ottimo lavoro svolto insieme agli altri uomini del comandante Patrizio Tosti augurandogli una brillante carriera.