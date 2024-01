di Mauro Giustozzi (foto Maurizio Splavieri)

La battaglia per il quarto posto se l’aggiudica una Lube infinita che, avanti 2-0, si fa rimontare da Milano per poi bruciarla al tie-break. Oltre due ore intense che hanno mostrato tutto il bello ed il brutto di due squadre che saranno protagoniste ai playoff. Allianz che nel momento critico si è affidata all’immortale Kaziysky per rientrare nella partita: il martello bulgaro con Ishikawa ed un Loser ispirato ha rovesciato l’inerzia della partita, trascinando Civitanova al quinto. Lube che ha saputo resistere e far valere la sua forza nel tie break con un Bottolo (13 punti con 3 muri e 56% in attacco) decisivo nel mettere a terra gli ultimi punti. In una sfida nel complesso equilibrata è emerso da protagonista Chinenyeze (mvp e autore di 17 punti) oltre al solito cecchino Lagumdzija top scorer con 21 punti. Nella squadra di Piazza, che si è fatta preferire a muro in evidenza anche Loser che ha chiuso con 4 muri e 67% in attacco.

Si chiude con Milano il trittico che ha visto la Lube affrontare prima Perugia e poi Maaseik in Champions League. Autentico spareggio che mette in palio punti pesanti per il quarto posto quello contro i meneghini di coach Piazza, la cui conferma per altri tre anni alla guida dell’Allianz lo ha tolto di fatto dalla rosa dei possibili sostituti di Blengini per la prossima annata (resta però in corsa il settempedano Giuliani) sulla panchina di Civitanova. Entrambe le squadre arrivano coi roster al completo per questa sfida: Lube che ritrova dopo due partite saltate il libero Balaso e rilancia Anzani e Zaytsev tenuti a riposo contro il Maaseik per un sestetto con Nikolov-Zaytsev, Chinenyeze- Anzani, De Cecco-Lagumdzija. Allianz che parte con Kaziyski in panchina: in campo Porro-Reggers, Vitelli-Loser, Ishikawa-Mergarejo e Catania libero.

Prima del via della partita premiato lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov come miglior giocatore dell’ultimo mese del 2023. Squadre subito in campo con tanta aggressività e così la sfida entra subito nel vivo. Milano detta il ritmo e si va sull’equilibrio del punto a punto (11-11). Il turno al servizio di Nikolov scava il primo break: il martello bulgaro e Lagumdzija piazzano il 14-11 che allunga il vantaggio di Civitanova che cresce molto in attacco. Piazza si gioca la carta Piano per Vitelli per cercare la rimonta: il servizio di Loser rianima Milano che pur incassando un pesante break ma non si arrende e con un contro break torna sotto (19-17). Lube però attenta e determinata che non si disunisce e replica all’Allianz volando sul 21-17 preludio al successo nel primo parziale che viene timbrato dall’attacco di Yant alla prima di 5 palle set. Secondo che si apre sulla falsariga di quanto avvenuto nel primo con equilibrio in campo e nel punteggio con molti errori al servizio sui due fronti.

Il primo strappo lo fanno i lombardi con Loser e Ishikawa che firmano il 10-12: Milano cresce in attacco (54%) ed a muro allungando con Reggers e Piano sul 13-18 costringendo Blengini a chiamare il time out. Lube che un punto alla volta con un Chinenyeze in evidenza (5 punti e 75% in attacco) rosicchia lo svantaggio sino al 23-23 firmato da un doppio Bottolo: Civitanova che brucia nel finale gli avversari chiudendo alla terza palla set a suo favore un parziale sempre di rincorsa. Nel terzo Allianz chiamata all’impennata se non vuole uscire così presto dai giochi. E si affida al ‘vecchio’ Kaziyski che torna titolare. E’ del martello bulgaro al servizio il primo break (4-7): a cui risponde Civitanova col suo opposto Lagumdzija che riporta in quota i biancorossi. Sfida che torna a svilupparsi sul punto a punto con scambi anche spettacolari. E’ il turno al servizio di Kaziyski a dare sprint a Milano che allunga 14-17 con la Lube si rifugia nel time out, con Zaytsev che torna in campo al posto di Bottolo.

Allianz che continua a martellare al servizio ed in attacco con Ishikawa e non permette alla Lube di risalire come avvenuto nel parziale precedente, anche per l’imprecisione che attanaglia stavolta i marchigiani. Chiude alla seconda di tre palle set la squadra di Piazza che riapre i giochi. Milano ci crede e approccia il quarto con un pesante 2-8 sempre nel segno del servizio di Kaziyski che la Lube è costretta a incassare. Fallosi i ragazzi di Blengini mentre invece molto lucidi e precisi quelli di Piazza che forti dell’ampio vantaggio gestiscono l’inerzia del set che si incanala rapidamente nella metà campo di Milano (6-14) che va a conquistarsi meritatamente il tie break. Equilibrio totale al cambio di campo sull’8-7: a Kaziysky risponde Lagumdzija nell’infinito punto a punto che segna il quinto set. Bottolo si carica la squadra e conquista due palle match, incaricandosi di chiudere anche la partita con l’ultimo punto. Lube impegnata ora dal turno infrasettimanale di SuperLega: mercoledì cucinieri attesi dalla lunga trasferta di Catania.

CIVITANOVA – MILANO 3-2 (25-19, 27-25, 22-25, 15-25, 15-12)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Lagumdzija 21, Nikolov 4, Chinenyeze 17, De Cecco 1, Zaytsev 9; Balaso (L), Yant 5, Motzo, Bottolo 13, Diamantini. NE.: Bisotto (L), Larizza, Thelle. All. Blengini.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 4, Vitelli 1, Porro 3, Ishikawa 19, Loser 11, Reggers 13; Catania (L), Kaziyski 14, Piano 6, Dirlic 3, Zonta, Colombo (L). NE.: Innocenzi. All. Piazza.

ARBITRI: Vagni e Florian.

NOTE: spettatori 2728, incasso di 32875 euro. Durata set: 25’, 31’, 27’, 23’, 20’ totale 126’. Civitanova: battute sbagliate 22, vincenti 6, muri 7, errori 32. Milano: bs. 18, v. 8, m. 11, e. 28.