Alberghiero di Cingoli e Unimc insieme per l’inclusione: firmata una convenzione tra l’istituto e l’ateneo maceratese (dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del Turismo). Si tratta di un accordo triennale di collaborazione scientifica con l’obiettivo di sviluppare, utilizzando le rispettive risorse e competenze, attività di ricerca sui temi di interesse comune (dallo studio della didattica ai processi di apprendimento e insegnamento, dalla progettazione alla professionalità docente e alle tecnologie educative) e in particolare su temi legati alla presa in carico delle persone con disabilità e l’inclusione scolastica, lavorativa e sociale.

Per l’Alberghiero “Varnelli” l’accordo è il «riconoscimento di un lavoro per l’inclusione attento, puntuale e quotidiano che vede l’impegno e il coinvolgimento diretto di tutta la sua comunità scolastica – si legge in una notta dell’istituto -. L’Alberghiero può considerarsi a pieno titolo un’eccellenza in provincia di Macerata per le attività legate al sostegno e alla personalizzazione dei percorsi delle persone con disabilità, tanto che per ben due anni consecutivi alla scuola è stato assegnato proprio dall’Università di Macerata il prestigioso Premio Inclusione 3.0».

Con l’obiettivo di accogliere l’altro da sè, di fornire risposte a bisogni più o meno speciali, di valorizzare in modo efficace ed autentico una pluralità di talenti, di modi di apprendere e di essere, l’Alberghiero “Varnelli” e l’Università di Macerata hanno attivato un rapporto di collaborazione finalizzato a sviluppare attività di ricerca, formazione e sviluppo di protocolli con focus specifici sulla Pedagogia Speciale e della Ricerca Educativa. Responsabile scientifica per il dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo è la docente Francesca Salis che, in collaborazione con la dirigente scolastica Antonella Canova, avrà il compito di promuovere attività di ricerca-azione per famiglie e persone con disabilità, facilitare l’attivazione di laboratori dedicati a persone con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico, supportare la progettazione educativa della scuola.

L’accordo è la «volontà di sottolineare il valore dell’inclusione da un punto di vista etico imprescindibile non solo per la scuola ma per l’intera società. Quindi, nell’ottica di rafforzare la comunità educante e di aprire la scuola al territorio (e viceversa), l’Alberghiero ha proposto per l’anno scolastico in corso numerose convenzioni con altri istituti scolastici della provincia per favorire lo scambio di buone pratiche e per rendere sempre più efficaci i propri interventi educativi e didattici». Inoltre per sostenere i ragazzi e le ragazze con disabilità nella realizzazione del proprio progetto di vita fuori dalla scuola, l’Istituto ha allacciato rapporti di collaborazione con realtà virtuose del territorio come il Microbiscottificio Frolla di Osimo e il Birrificio Birracca di Macerata.

Tra i progetti inclusivi del Varnelli: Alberghiamoci, In acque libere, il Circle Coro Lab, Pet Therapy, Mani in pasta, «l’obiettivo è trasformare sempre più la scuola in un luogo di incontro capace di ri-conoscere le diversità e le differenze di qualsivoglia tipo (siano esse di apprendimento o di pensiero, di identità o di provenienza geografica)».