Ultimo impegno della prima fase della Serie A2 Tigotà per la Cbf Balducci Hr capolista, che domani alle 17 (diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche) scende in campo in Sardegna per affrontare la Hermaea Olbia nella nona giornata di ritorno di regular season.

Oltre alla conferma definitiva del primo posto nel girone B, le arancionere cercano soprattutto punti fondamentali in chiave Pool promozione, visto che nella seconda fase le formazioni qualificate si porteranno dietro il punteggio conseguito finora. Non sarà semplice contro un avversario galvanizzato dalla vittoria ottenuta domenica scorsa a Montecchio che ha messo fine ad una serie negativa di otto sconfitte consecutive. Fiesoli e compagne, prive di Busolini fermata da un infortunio al ginocchio destro ancora in corso di valutazione, voleranno oggi in Sardegna, domattina la consueta prova campo per testare l’impianto del GeoPalace che ospiterà la gara con fischio d’inizio alle ore 17.

Coach Guadalupi, alla guida delle sarde, dovrebbe affidare la regia all’austriaca Dana Schmit in diagonale con la giovanissima e promettente opposta Virginia Adriano. Al centro ci sono Islam Gannar e Melissa Marku, ampio il reparto schiacciatrici con la maceratese Laura Partenio, arrivata a stagione in corso, insieme a Bianca Orlandi con le alternative della giapponese Yuka Imamura e di Sara Fontemaggi. Il libero è Sophie Blasi.

Parla Aurora Morandini (libero Cbf Balducci Hr Macerata): «La partita contro Olbia sarà una gara sicuramente difficile. Loro hanno avuto delle sconfitte consecutive ma nonostante questo nell’ultimo match hanno vinto bene 3-0 in un campo complicato come Montecchio. Quindi non dobbiamo sottovalutare assolutamente sotto nessun punto di vista l’avversario. Noi stiamo lavorando bene in palestra e ci stiamo preparando tecnicamente e tatticamente quindi andiamo in Sardegna tranquille, cercando di esprimere come sempre la nostra pallavolo».

Parla Sophie Blasi (libero Volley Hermaea Olbia): «La gara di domenica sarà contro un’altra big della categoria e noi ce la metteremo tutta per portare a casa più punti possibili. Sarà una partita complicata, lo sappiamo, ma in allenamento stiamo lavorando bene e credo che saremo in grado di mostrare quanto fatto in settimana. In più, abbiamo il vantaggio di giocare in casa, nel nostro palazzetto e davanti al nostro pubblico. Vogliamo continuare a fare bene e credo che la vittoria contro Montecchio ci abbia dato la giusta dose di carica per affrontare l’ultima partita di regular season e la Pool salvezza».