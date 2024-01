Denunciato per guida in stato di ebbrezza un 35enne originario del Marocco, residente fuori regione. Fermato a Tolentino dai militari del Radiomobile mentre era alla guida di un mezzo di un’impresa edile è subito emerso che era privo di patente di guida, in quanto mai conseguita. L’accertamento mediante etilometro ha poi attestato che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 2,27 grammi/litro. I militari hanno così proceduto al fermo amministrativo del veicolo, oltre alla denuncia.