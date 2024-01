Un laboratorio adibito a serra di marijuana, con tanto di impianto di coltivazione idroponica: arrestato un 31enne. Sequestrate 216 piante e 850 grammi di marijuana. E’ l’esito di un’operazione della Guardia di finanza a Civitanova.

Il blitz è scattato in un laboratorio della città costiera un impianto di coltivazione idroponica della sostanza stupefacente, dotato di un sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l’impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor, e una bilancia di precisione utilizzata per la grammatura delle dosi. In totale sono state sequestrate appunto 216 piante e 850 grammi di marijuana già pronta per la vendita. Il ragazzo che aveva allestito la serra, un 31enne italiano, su disposizione della procura è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Per lui sono scattati i domiciliari.