Concerto dell’ensemble d’archi marchigiano “Quintetto Gigli”, con un programma dal titolo “Trasparenze e interferenze”, in programma sabato 13 gennaio alle 21,30, nella sala consiliare “G. Verdi” del palazzo comunale di Cingoli. Il Quintetto Gigli è composto dai violini Luca Mengoni e Stefano Corradetti, alla viola Vincenzo Pierluca, al violoncello Federico Perpich e al contrabbasso David Padella.

Un viaggio sonoro con cui attraversare a volo alto pagine suggestive della storia della musica seguendo un filo conduttore ricco di spunti e riferimenti filologici. La versatilità del quintetto d’archi, formazione che comprende due violini, viola, violoncello e contrabbasso ci consentirà di spaziare dalla musica colta al folk e al jazz, il tutto rivisitato con ironica leggerezza. La peculiarità di ogni singolo strumento permette infatti sfumature e possibilità timbriche infinite anche e soprattutto in quei brani che non nascono per questo organico. Gli arrangiamenti, scritti appositamente per questa formazione, puntano a riflettere le caratteristiche personali di ogni singolo esecutore.