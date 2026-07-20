Vasto incendio di bosco a Bolognola,
lanci d’acqua con il Canadair.
Sull’origine c’è l’ipotesi del fulmine (Video)

BOLOGNOLA - I vigili del fuoco sono al lavoro per far fronte al rogo. L'aereo è arrivato da Ciampino per spegnere le fiamme. Il vicesindaco di Bolognola, Benita Montecchiari: «Ieri c’è stato un temporale e si era generato un piccolo focolaio. Si era spento, poi oggi è ripartito»

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In sequenza i video del Canadair e dell'elicottero che sta gettando acqua per spegnere il rogo (Video di Mauro Mastrosanti)
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Il Canadair in azione

AGGIORNAMENTO DELLE 17 – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio a Bolognola. Le fiamme si concentrano sul monte Cacamillo, di fronte a Pintura di Bolognola. Il rogo potrebbe essere legato ad un temporale che c’è stato la scorsa notte in montagna. Oltre al Canadair, sono a lavoro anche due elicotteri per contenere le fiamme: l’Elimarche e il l’Erickson s64. Il vicesindaco di Bolognola, Benita Montecchiari, da ore sta seguendo l’evolversi della situazione dell’incendio in quota: «I vigili del fuoco al momento stanno tenendo sotto controllo le fiamme – dice -. Speriamo piova presto. Ieri un fulmine che è caduto durante un temporale ha generato un piccolo focolaio. Sembrava fosse stato spento. Oggi invece è ripartito».

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Le fiamme sono scoppiate intorno alle 12 di questa mattina. Da Roma è arrivato un aereo Canadair per lanciare l’acqua sulle fiamme. Le operazioni stanno proseguendo, la zona in cui si è sviluppato l’incendio è difficile da raggiungere e questo complica il lavoro dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con diverse squadre.

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L’elicottero prende acqua da un bacino (immagine dal video di Mauro Mastrosanti)

Vasto incendio di bosco a Pintura di Bolognola. La vegetazione di un paio di versanti montane, verso la cima, sta bruciano. Il rogo è divampato intorno alle 12 di questa mattina. Per spegnere le fiamme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In prima battuta l’elicottero ha effettuato lanci di acqua, raccolta da un vicino bacino, per lanciarla sulle fiamme.

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Foto di Mauro Mastrosanti

Ma per tentare di spegnere il rogo, vasto e visibile da chilometri di distanza, è stato necessario richiedere l’intervento di un aereo Canadair che è decollato dall’aeroporto romano di Ciampino. Il velivolo sta sorvolando la montagna ed effettuando lanci di acqua. Il fronte dell’incendio è parecchio esteso e si allarga su due versanti.

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