Maxi truffa milionaria sul Superbonus, chiusa l’inchiesta: sette gli indagati. La procura ha inviato l’avviso di conclusione delle indagini agli albanesi Marsel Mati, imprenditore di 32 anni, la madre 60enne Shpresa Mati, la sorella 30enne Marsida e la moglie 26enne Alba Mati, tutti residenti a Tolentino, l’architetto 67enne di Martinsicuro Pier Luigi Lunghi, l’ex commercialista di 66 anni Carlo Pisciotta e il consulente del lavoro di 57 anni Giuseppe Ruiti Spurio, entrambi di Tolentino. Devono rispondere a vario titolo di associazione a delinquere, truffa o debita percezione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità ideologica.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini di Guardia di finanza e carabineri a capo del sodalizio ci sarebbe Marsel Mati, imprenditore edile, che avrebbe diretto e coordinato tutti gli altri. Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe gonfiato le fatture dei lavori di miglioramento energetico e adeguamento anti sismico di 12 edifici a Tolentino, Civitanova, Serrapetrona, Belforte e Treia così da ottenere, grazie al sisma bonus e all’ecobonus, crediti di imposta non dovuti per svariati milioni. E sarebbero stati proprio l’architetto e il consulente del lavoro a certificare i lavori e caricare le pratiche per ricevere i crediti.

Due le società al centro dell’inchiesta: la Gruppo Marma e la Immobiliare Centro Italia. La prima utilizzata per effettuare i lavori, la seconda per acquistare e rivendere immobili. Secondo gli inquirenti di fatto farebbero tutte e due capo a Marsel Mati, che però avrebbe utilizzato come prestanome i suoi familiari e Pisciotta. Che a loro volta sono accusati da una parte di aver favorito la frode, dall’altra di aver contribuito a reinvestire i presunti guadagni illeciti. I soldi ricavati, infatti secondo l’accusa, sarebbero stati in parte reinvestiti per comprare altri immobili, spesso con triangolazioni di denaro da una società all’altra o tra componenti del presunto sodalizio, auto di lusso e gioielli.

A Marsel Mati inoltre viene anche contestato di aver minacciato un militare della Finanza. Durante le indagini, tra maggio e giugno 2022, le Fiamme gialle hanno effettuato un’ispezione alla Gruppo Marma e Mati, secondo l’accusa, proprio per cercare di impedire gli accertamenti avrebbe detto a un militare che sapeva dove abitava.

Gli indagati, difesi dagli avvocati Vando Scheggia, Giancarlo Giulianelli, Riccardo Leonardi, Sergio Ariozzi e Massimo Di Bonaventura, potranno ora chiedere di essere interrogati o presentare memorie difensive.

