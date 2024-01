Incidente a Taccoli di San Severino, un giovane di 24 anni portato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, ad Ancona. E’ successo questa mattina intorno alle 6,50. Il giovane è uscito di strada da solo. I soccorsi sul posto sono stati prestati da 118 e vigili del fuoco. Quando sono arrivati hanno trovato il 24enne che era riuscito a scendere dall’auto. Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette. E’ in via di ricostruzione quanto accaduto. Al momento dell’incidente non ci sarebbero state altre auto di passaggio nella zona.