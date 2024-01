Oltre 5mila persone hanno festeggiato il Capodanno in piazza Del Popolo, a San Severino, con balli fino a notte fonda. C’è chi è arrivato da Milano, Rimini, Perugia, L’Aquila e persino Foggia per poter partecipare. Bambini, intere famiglie ma sopratutto tanti giovani come nello spirito della festa che puntava a fare restare in città ragazze e ragazzi e farli divertire in tutta sicurezza.

Sul palco oltre al sindaco Rosa Piermattei e all’amministrazione comunale, anche il coach del volley internazionale Alberto Giuliani, la traduttrice italiana del presidente francese Macron, Federica Cianficconi, e padre Luciano Genga. Coinvolgente tutta la serata che si è aperta alle 22,30 con tanta musica live, la band Spaghetti a Detroit e poi il gran finale con dj Patrick direttamente da Radio105. Brindisi, risate, scambio di auguri e abbracci hanno fatto il resto per una notte davvero indimenticabile. La serata è stata condotta da Marco Moscatelli, impeccabile l’organizzazione di Fabbrica eventi.