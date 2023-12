Aliquote Imu e Irpef invariate, introdotta assistenza domiciliare e psicologo nelle scuole. Sono i punti salienti del bilancio di previsione per il triennio 2024-26 approvato ieri dal Comune di Montefano.

«L’amministrazione – si legge in una nota – ha messo a punto ed approvato il bilancio per i prossimi tre anni nei termini di legge – dimostrando un impegno concreto verso la trasparenza e la gestione oculata delle risorse – così come ha sempre fatto per tutti gli anni del suo mandato, senza mai avvalersi delle proroghe.

Questo risultato riflette il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti, dalla Giunta al personale comunale ai consiglieri di maggioranza, che hanno lavorato con dedizione per garantire un quadro finanziario solido e sostenibile».

La sindaca Angela Barbieri commenta: «L’efficienza dimostrata nella stesura e nell’approvazione di questo bilancio è il frutto di un impegno corale, un segno tangibile del lavoro svolto dalla nostra amministrazione. Dal 1° gennaio 2024, i cittadini di Montefano potranno beneficiare di una pianificazione efficiente ed efficace che s’impegna a promuovere gli obiettivi delineati nel nostro programma elettorale senza ritardi o ostacoli. Mi preme sottolineare che le aliquote Imu e Irpef e quelle di tutti i servizi sono rimaste invariate e che sono stati introdotti i servizi di Assistenza domiciliare e psicologo nelle scuole. Concludo augurando a tutti i cittadini di Montefano un Felice Anno Nuovo. La certezza di poter iniziare il 2024 con un Bilancio approvato e solido offre una base sicura per la realizzazione dei progetti e delle iniziative che renderanno la nostra comunità sempre più prospera e vivibile».