E’ stato approvato questa mattina il contratto collettivo integrativo aziendale 2023 per il personale non dirigente del Comune di Civitanova, comprendente l’accordo economico per l’anno 2023 e l’accordo normativo per il triennio 2023/2025.

Sono state incrementate le risorse per ulteriori progressioni economiche orizzontali (3 per la categoria operai, 5 per gli istruttori categoria C, 6 per i funzionari categoria D) e, per il personale della polizia locale, sono stati previsti aumenti del fondo previdenziale nonché delle indennità per il turno esterno diurno e notturno. Con l’approvazione del relativo regolamento, inoltre, sono state disciplinate le progressioni verticali, passaggi “di carriera” tra le diverse aree sulla base delle disposizioni del contratto collettivo.

«Un percorso condiviso e particolarmente collaborativo che ha portato benefici ad entrambe le parti – dice l’assessore al bilancio Claudio Morresi – l’amministrazione da parte sua ha dato la disponibilità per continuare a rinforzare la struttura comunale con nuove assunzioni (altre 16 nel triennio ndr) ed ha incrementato al massimo della percentuale ammessa il fondo per il trattamento accessorio del personale. Ha inoltre acconsentito di poter sfruttare il periodo transitorio anche per le progressioni verticali in deroga, cioè quelle di coloro che hanno maturato in servizio una notevole esperienza, divenuti per l’amministrazione una risorsa utile ed importante. Ringrazio le organizzazioni sindacali per la collaborazione – conclude Morresi – e per aver preso in considerazioni le esigenze espresse dall’amministrazione».