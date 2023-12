Due corposi finanziamenti, due interventi per altrettante strutture sportive in arrivo. Esulta l’amministrazione comunale per l’arrivo di 800mila euro che saranno utilizzati per il PalaChierici e per la tensostruttura adiacente all’impianto sportivo Ciommei. «L’amministrazione comunale – ha comunicato l’assessore Alessia Pupo – investirà complessivamente nel 2024 di 1.080.000 euro per l’impiantistica sportiva. L’investimento riguarderà la rigenerazione e riqualificazione di due importanti strutture utilizzate da diverse associazioni sportive e dalle scuole».

Il Comune di Tolentino è stato infatti ammesso al contributo, con l’importo massimo concedibile pari a 700mila euro per il progetto per la riqualificazione del palasport presentato al bando Sport e periferie 2023 del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Una grande soddisfazione e un risultato straordinario che premia ancora una volta il lavoro di squadra svolto e per il quale ringraziamo gli uffici preposti in particolar modo il settore lavori pubblici e sport – prosegue Pupo – il palasport è una struttura essenziale per il nostro territorio, sede di tante manifestazioni ed eventi non solo sportivi e costituisce anche un importante centro di aggregazione sociale». Il quadro tecnico ha un importo complessivo di 900mila euro prevede lavori volti a migliorare, adeguare ed ammodernare l’impianto con una serie di interventi volti anche all’efficientamento energetico dell’edificio. In particolare verranno coibentate la copertura e le pareti, sostituiti gli infissi comprese le porte e varrà installato un impianto fotovoltaico.

«Ringraziamo poi la Regione Marche – prosegue il vicesindaco – che di recente ha comunicato la graduatoria per il bando per la riqualificazione degli impianti sportivi, nel quale Tolentino è risultata destinataria di un contributo di 100mila euro per la tensostruttura presso il Ciommei, dove saranno effettuati lavori con un quadro tecnico di 180mila che prevederanno anche la sostituzione del telo ormai vetusto, del generatore di calore, delle porte e delle plafoniere con i led. In soli 17 mesi l’amministrazione Sclavi è quindi riuscita ad intercettare importanti risorse economiche per lo sport che permetteranno la riqualificazione e l’ammodernamento degli spazi sportivi, come avevamo più volte detto in campagna elettorale. Interventi attesi da anni, frutto di una mirata politica che testimonia l’attenzione data al settore, con una precisa visione volta non solo alla risoluzione delle annose problematiche sussistenti, ma attenta anche al miglioramento delle strutture e all’efficientamento energetico, con un risparmio in termini di consumi e costi a beneficio di una gestione sostenibile. L’amministrazione sta inoltre continuando a lavorare per ripristinare spazi sportivi chiusi, in particolare con l’assessore Giombetti: l’attenzione è sulla palestra dello stadio inagibile dal 2016 a seguito del sisma, ricercando ulteriori risorse anche per nuovi impianti sportivi».