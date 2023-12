di Marco Pagliariccio

Camerino, Macerata, Morrovalle, Potenza Picena, Tolentino. Sono questi i cinque Comuni che hanno fatto centro nell’ultimo bando Sport e Periferie, messo in campo dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri, ottenendo somme importanti per la rigenerazione o adeguamento di impianti sportivi. Al Maceratese è andata decisamente bene a questo giro, se si pensa che per i cinque interventi finanziati arriveranno un totale di 3.446.000 euro su un totale di 75 milioni a disposizione a livello nazionale per i Comuni con popolazione inferiore ai 100mila abitanti.

Il singolo contributo non poteva superare i 700mila euro e quattro comuni su cinque hanno fatto il pieno: solo Macerata si è fermata un gradino sotto con i 646mila euro destinati al completamento e adeguamento del circolo tennis di via dei Velini. Camerino e Tolentino useranno i fondi per i rispettivi palazzetti dello sport: il primo guarda la ristrutturazione del PalaOrsini, un progetto da 1.350.000 euro che sarà di fatto finanziato a metà tra Stato e Comune, mentre il secondo sarà destinato alla riqualificazione del PalaChierici, che da tempo attende un corposo restyling. Morrovalle, come Macerata, guarda invece al tennis: i 700mila euro introitati serviranno per un progetto di rigenerazione dell’area del vecchio campo di Borgo Pintura, quello che i locali chiamano “Roland Garros” proprio per la superficie di terra rossa che lo caratterizzava. Potenza Picena, infine, riceve risorse per la riqualificazione del campo sportivo di Porto Potenza, progetto da 1,1 milioni complessivi cui comparteciperà il Comune: si tratta di realizzazione del fondo in sintetico, ristrutturazione degli spogliatoi, rifacimento di parte della recinzione e delle tribune.

Un ottimo risultato quello portato a casa dai “fantastici cinque”, ma potrebbe non essere finita qui. «Non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse sarà possibile finanziare altri progetti, appositamente in corso di valutazione, già a partire dai primi mesi del prossimo anno», ha precisato ieri il Dipartimento nella nota con cui ha reso noti i progetti finanziati.

«Le Marche sono state e restano tra le più attive e lungimiranti regioni italiane nel puntare sullo sport come strumento formativo e di prevenzione sanitaria – ricorda Giorgia Latini, deputata leghista ed ex assessore regionale allo sport – disporre di impianti adeguati è fondamentale e propedeutico ad un incremento della pratica che, è proprio il caso di dirlo, fa bene in tutti i sensi».